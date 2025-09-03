Nuevo episodio de CoNverSo: «La gente está deseando que aparezca otro fray Romeo, pero para este tiempo»

Fray Jorge Peixoto es integrante de la comunidad franciscana de Olavarría y tiene base en las parroquias San Francisco y Monte Viggiano. Durante más de una hora de charla, Fray Jorge entregó grandes reflexiones para una época difícil para la Argentina.

Todo está contenido en un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio.

enlineanoticias.com.ar

«Jesús tenía poco templo y mucha calle, y eso nos falta a los curas», reflexionó en el inicio de la charla fray Jorge y luego aseguró que «la gente está deseando que aparezca otro Fray Romeo, pero para este tiempo.

«Está deseando que la cárita de Fray Romeo se transforme, que la parroquia se vuelva a llenar de barrios, de gente. Hemos construido un tejido pastoral, pero se vació de gente de los barrios. Tenemos mucha estructura y poca gente de los barrios. La gente percibe que aquí hay algo nuevo, y lo nuevo es que lo traiga yo. Hay muchas acciones, pero aisladas. Lo que me parece que tenemos que construir es un tejido nuevo, con este mensaje de comunión y está iglesia a la calle, pero que no deja el altar», señaló el Fray Jorge.

Para fray Jorge el nuevo «Fray Romeo» tiene que estar «muy cerca de la gente» y algo nuevo, «Romeo no tiene que estar solo, en este modelo no podemos hablar de un Fray Romeo, tenemos que hablar de una iglesia que está cerca de los pobres. Romeo fue un episodio de una época, donde el protagonismo de uno estaba bien visto, en este momento es el protagonismo de muchos. Este Romeo tiene que ser colectivo, tiene que ser construido socialmente y políticamente.»

«La Sinolidad no es el Romeo que camina solo, sino los Romeo que caminan juntos», sintetizó.

Entrevista completa