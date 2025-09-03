“Barrio por barrio” tuvo una nueva jornada de abordaje territorial integral

Ciudad
El programa municipal se desplegó por los barrios Hipólito Yrigoyen, 25 de Noviembre, Pro Casa, PYM, San Carlos y UTA.

El programa municipal “Barrio por Barrio” tuvo una nueva jornada de abordaje territorial integral, acercando servicios y trámites del Municipio a distintos puntos del Partido de Olavarría. 

En esta ocasión, los distintos stands de áreas municipales se pusieron a disposición en las inmediaciones del Servicio Territorial Municipal N° 4, ubicado en Beruti y Rufino Fal, abarcando los barrios Hipólito Yrigoyen, 25 de Noviembre, Pro Casa, PYM, San Carlos y UTA.

Las actividades comenzaron a las 9:30 horas, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de recibir prestaciones, asesoramiento y efectuar distintos trámites:

  • Tarjeta SUBE
  • Asesoramiento médico y puesto de vacunación.
  • Reimpresión de boletas de Tasas Municipales.
  • Vacunación de caninos y felinos.
  • Validación identidad Mi Argentina.
  • Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).
  • Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.
  • Atención de las oficinas: Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierra y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades, Ingresos Públicos y Oficina de Empleo.

A su vez, se realizaron tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

De forma paralela, se desplegó un dispositivo puerta a puerta que recorrió la zona para dialogar con vecinos y vecinas que transmitieron sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

Así, “Barrio por Barrio” plantea un abordaje integral para lo cual se dispone de la participación del Intendente y funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.

