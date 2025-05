Se estrena un nuevo episodio de CoNverSo: Un mano a mano que generó polémica sólo con la presentación

Miguel Santellán es el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Olavarría y este miércoles será parte de un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas producido por En Línea Noticias y conducido por el periodista Fabricio Lucio.

El nuevo episodio se estrenará a las 19 horas y estará disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

En las últimas horas la sola presentación de esta nueva entrevista generó polémica: Miguel Santellán, como buena parte del sindicalismo nacional, es fácilmente cuestionado por quienes escuchan o leen sus declaraciones. En tiempos de democratización de las opiniones a través de las redes sociales, los dirigentes quedan más expuestos a las críticas y los cuestionamientos. Esto fue lo que pasó con el anuncio del nuevo episodio de CoNverSo.

Miguel Santellán, consciente de las críticas al sindicalismo, expresó: «nosotros tenemos el desprestigio que no es ajeno a la justicia, que no es ajeno al periodismo, que no es ajeno a los políticos. Uno debería aspirar a no tener desprestigio, pero si uno mira cuando se habla de las instituciones, sí el sindicalismo está desprestigiado. En realidad, creo hoy que está cuestionado el sistema democrático.»

Miguel Santellán también analizó el gobierno de Javier Milei y la legitimidad de origen que tiene este gobierno tras haber sido ampliamente apoyado en las urnas. Se retrotrajo al 2023 y cuándo Milei fue electo: «Es como el Síndrome del Inquilino. Cuando vos tenes un inquilino que no te paga el alquiler, lo querés es echarlo al inquilino. Ahora, quién te va a venir no importa. Puede ser peor. Eso es lo que pasó con la política.«

«La gente votó eso, obviamente que la política hizo algo mal», resumió.

