Galli en Sapiens: «Con los Palmares quieren hacer lo mismo que con la causa terrenos»

El ex intendente Ezequiel Galli recogió el guante y salió duramente a responder las criticas a las que fue sometido en los últimos día, ya en clave electoral. Lo hizo en la primera mañana de Radio Sapiens, programa que conduce el periodista Mario Javier Coppola, junto al Contador Gabriel Schmale y la periodista Yesica Guevara.

En una extensa charla Ezequiel Galli se mostró adentro de la LLA y con un pie afuera del PRO, volvió a señalar que su relación con Celeste Arouxet LLA, quien lo trató de corrupto, en el debate de candidatos a intendentes para la contienda electoral del 2023, ahora señaló que «ya dejamos de lado las diferencias, lo hemos dicho públicamente, ya nos sentamos, tuvimos una charla cara a cara mirándonos a los ojos y las diferencias se dejaron de lado. Realmente nuestra prioridad es trabajar en lo local, trabajar desde lo local, en el armado, desde Olavarría para La Séptima, para la Provincia de Buenos Aires, eso está clarísimo y sabemos a dónde están las coincidencias que son muchísimas más que las diferencias.»

Sin embargo el ex intendente dijo que evalúa demandar penalmente a concejales de Unión por la patria que lo señalaron en el mismo sentido en la última sesión del HCD donde se discutió la rendición de cuentas 2024.

En ese sentido el ex intendente señaló que Olavarría se ve muy triste, «yo soy muy, muy crítico de lo que está pasando. Cómo se están dibujando los números. Cómo este superávit mentiroso. Los espacios públicos. Un desfile patrio al que prácticamente obligaron a las instituciones a desfilar. La verdad que es todo con látigo, como ya sabíamos que iba a pasar.»

En ese sentido amplió sobre la gestión municipal, «la realidad es que florecen las cooperativas. Como destratan al ITECO, por ejemplo. Sacando al presidente del ITECO, que era una institución misma. El director que tenía el ITECO. Realmente, sacar a Karina Ostertag del teatro y echarla. Cómo han echado tanta gente. Están echando gente, realmente, por el solo hecho de haber pertenecido a la gestión mía.»

«Por eso tenemos que trabajar toda la oposición junta. Y ponernos de acuerdo en cuál es el destino que queremos. Cuál es el objetivo que tenemos por delante. Que no es muy difícil. Porque diría que en casi todas las aristas coincidimos.»

«Lo único que hacen es echarle la culpa a Milei de todo lo que pasa en Olavarría. Entonces, realmente uno ve una falta de gestión total. Invirtieron 3 millones de pesos en parques industriales en todo el 2024. Que son, deben ser dos cortes de pasto. Entonces, ¿dónde está el gobierno que iba a apoyar la industria? Las únicas viviendas, prometieron 100 viviendas por año. Las únicas viviendas que se están haciendo son las del CECO III que las está pagando la provincia. Entonces, obviamente es muy fácil echarme la culpa a mí.»

«Entonces, dejemos de echar culpas y háganse cargo. Háganse cargo de que hay una conducción tripartita. Háganse cargo de que el intendente no toma las decisiones. Háganse cargo de tantas cosas que hacen que Olavarría esté como esté.»



Evalúa iniciar «acciones penales contra quien lo señalan como corrupto o estafador»

Ante la pregunta si en esta campaña electoral vale todo, Galli dijo que, «duele cuando se rompen esos códigos porque se afecta a la familia, porque yo, golpes políticos me he bancado cantidades, pero golpes bajos que involucran a la familia cuando vos tenés hijos adolescentes y te tratan abiertamente de algo que no sos y les llega a tus hijos por las redes sociales, la verdad que duele, duele y mucho.»

Galli dijo que, «es muy evidente que están queriendo armar una campaña como lo hicieron con la causa terrenos, que no estoy ni mencionado en la causa, pasé 8 años por la municipalidad como intendente y no tengo ni una denuncia en mi contra, así que no pueden tapar el sol con las manos.»

En ese sentido señaló que, «ahora quieren hacer lo mismo con Los Palmares que es un proyecto privado que son tan ignorantes, pero tan ignorantes que creen que yo aprobé ese proyecto y ese proyecto lo aprobó Provincia porque es lote con servicio, entonces no hablen boludeces muchachos de verdad, tener un micrófono en el Concejo deliberante no te habilita a hacer cualquier barrabasada, no hablen boludeces, como intendente aprobé un montón de loteos.»

