Se viene un nuevo CoNverSo: Edgardo Potes, un histórico empresario olavarriense con una enorme visión sobre el futuro de la ciudad
Edgardo Samuel Potes nació en Olavarría un 20 de junio, cursó sus estudios en la escuela 22, en el Colegio Nuestra Señora de Fátima y dos años en la ex escuela Técnica N°1 de Olavarría.
Edgardo Potes será el protagonista de una nueva edición de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio.
Edgardo Potes es un apasionado del trabajo y en su extensa trayectoria lo ha priorizado por encima de todo, eso quedará reflejado en la entrevista que se estrenará este miércoles 13 de agosto a las 19 horas.
Potes es sinónimo de profesionalismo, tenacidad, exigencia y liderazgo.
En la actualidad es uno de los referentes y líderes de IMPO Inzama Potes S.A.
IMPO es una firma local dedicada a la fabricación de estructuras metálicas y de hormigón, además de desarrollo inmobiliario, obras civiles y viales. Hoy en día da empleo a más de un centenar de personas y ubica a Olavarría en los principales mercados, con productos que cumplen con estándares de calidad internacional. Fue creada en el año 2006 con el fin de darle marco jurídico adecuado a la labor conjunta que venían realizando sus socios, Imzama Argentina S.A. (Metalúrgica) y Ponciano Potes Construcciones S.A.(Construcción Civil). Desde ese entonces la firma no ha detenido su crecimiento, hasta consolidarse como una marca de referencia en el sector y la región.