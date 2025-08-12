Alfredo Oscar Rodríguez «El Zorro»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de Agosto de 2025 a los 52 años de edad.

Su padre Alfredo Rodríguez; sus hermanos: Roque y Rosendo; sus hermanas políticas: Fernanda, Carolina y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » D». Martes 12/08 de 08:30 a 11:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Martes 12/08 a las 11:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: La Loma

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Pensionado