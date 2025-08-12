Detuvieron a un hombre por reiterados hechos de violencia de género en Olavarría

En las últimas horas detuvieron en Olavarría a un hombre acusado de reiterados hechos de violencia de género perpetrados en nuestra ciudad.

La detención la hizo efectiva personal del Grupo Operativo de la SubDDI junto con agentes de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La orden de detención fue emitida por la Jueza Correccional doctora Cecilia Desiata.

Se informó que tras realizarse tareas investigativas propias de la especialidad, se montó un operativo en la intersección de calles 9 de Julio, entre Bolívar y Hornos donde se hizo efectiva la detención del sujeto.

El detenido fue trasladado a la sede de la SubDDI y posteriormente a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, para cumplir una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.