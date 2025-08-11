Cayó la banda de «La gorda Laura»

La Policía de la provincia de Buenos Aires logró, tras varios meses de trabajo, desarticular una banda dedicada al narcotráfico que operaba desde la localidad bonaerense de San Martín, bajo el comando de una mujer apodada “La Gorda Laura”.

Fuentes del ministerio de Seguridad informaron que luego de una extensa investigación iniciada en noviembre de 2024, personal de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo intervención del Juzgado Federal N°2 de San Martín a cargo de Alicia Vence, Secretaría N°6 al mando de Juan Ignacio Furia, llevó adelante un operativo que culminó con veinte allanamientos simultáneos, ocho detenciones y el secuestro de importantes cantidades de droga, armas, dinero y vehículos.



La pesquisa permitió establecer que Laura M. G., alias “La Gorda Laura”, encabezaba una organización narcoriminal con base en el barrio Villa Curita de José León Suárez, partido de San Martín. La red operaba en distintos puntos de venta al menudeo, administrados por familiares y colaboradores, con la modalidad de “bolseros” custodiados por “soldaditos” y “satélites” armados.



La principal pantalla de la organización era la Planta Recicladora de Residuos “Firmes al pie de la montaña”, ubicada en el predio del CEAMSE. Asimismo, otros dos establecimientos con fachada de plantas recicladoras, comedor comunitario y corralón de materiales funcionaban a merced de la banda. Desde allí se coordinaban las actividades ilícitas, utilizando también inmuebles de su propiedad que alquilaba a personas de confianza dentro de la cooperativa recicladora.



Durante la investigación se intervinieron cinco líneas telefónicas -una a nombre de la principal investigada-, detectándose comunicaciones en las que se encubría la venta de estupefacientes bajo la supuesta comercialización de artículos de higiene o comestibles. También se identificó a J. J. A. P., alias “Pelado”, como uno de los compradores mayoristas de droga, con domicilios en las localidades bonaerenses de San Martín y Morón.



El operativo logró la detención de ocho personas pertenecientes a la banda, incluyendo a Laura M. G., y la aprehensión de veinte mayores de edad y dos menores en situación de flagrancia. Se incautaron 2.853 dosis de cocaína (1.234,2 gramos), un trozo de marihuana de 341,7 gramos, más dosis fraccionadas.

También se secuestraron dos pistolas calibre 9 mm (una con numeración suprimida), un revólver calibre .38 sin numeración, y 115 municiones, 25 teléfonos celulares, veinte automóviles y tres motos vinculadas a la causa, además de autopartes con pedido de secuestro, y unos 900 mil pesos.

En uno de los procedimientos, se logró la detención de Laura M. G., líder de la organización, en un domicilio de José Ingenieros. Otros allanamientos permitieron capturar a las hijas de Laura, T. J. G. y A. G., su yerno Brian J, G., y otros integrantes de la red.

Asimismo, en inmediaciones de José Ingenieros y Diagonal 77, mientras se realizaban traslados, fueron aprehendidos dos menores de edad que, armados, intentaban robar una bicicleta, incautándose el revólver calibre .38 utilizado.

Este operativo constituye un golpe significativo a la logística y distribución de drogas en el partido de San Martín, desarticulando la estructura operativa, financiera y territorial de la organización criminal liderada por “La Gorda Laura”. (DIB) ACR