Sorteo de Coopelectric para adheridos a la factura digital: quiénes fueron los ganadores

Se realizó el sorteo entre los usuarios de los servicios eléctrico y sanitario de Coopelectric que se encuentran adheridos a la modalidad de factura digital. La actividad se desarrolló en el área de Sistemas de la Cooperativa, con la presencia del presidente del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu, y la certificación del escribano Bernardo Ressia.

En esta oportunidad, los ganadores fueron Antonella Cannataro (Socio 83507), entre quienes se sumaron hasta agosto de 2025, y Manuel Canabal (Socio 73528), correspondiente a los nuevos adheridos de la última campaña.

Cada uno recibirá una orden de compra por $150.000 para utilizar en las sucursales de la Cooperativa Obrera. Según se informó, los premios serán entregados por el Consejo de Administración en los próximos días.

Desde la entidad destacaron que el sistema busca reducir el uso de papel para contribuir al cuidado del medio ambiente. Para dejar de recibir la factura en el domicilio postal, los interesados deben registrarse en la Oficina Virtual de la web oficial (www.coopelectric.com.ar) y seleccionar la opción en el menú de «Suministro».

A partir de ahora, estos sorteos se realizarán de forma bimestral, por lo que el próximo encuentro está programado para fines de marzo.

(En Línea Noticias)