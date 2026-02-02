Lucas Agustín Rey (Peto) (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de febrero de 2026 a los 28 años de edad. Sus padres Reynaldo Rey y Carla Barrios; sus hermanos Jeremías, Ayelén y Daniela Rey; su abuela Susana Bravo; su pareja Priscila Iglesias y demás familiares comunican su fallecimiento.

Lucas Agustín Rey nació en Olavarría y residía en el barrio Villa Floresta. El velatorio se lleva a cabo en España 2942, departamento «B».

Sus restos, tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este martes 3 de febrero a las 10:30.