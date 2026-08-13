Concesión de hemodinamia: concejales oficialistas en silencio y quedó aprobado un pedido de informes sobre la licitación

El pedido de informes presentado por los bloques PRO y Juntos por Olavarría fue aprobado por unanimidad. Durante el debate, Guillermina Amespil fundamentó la iniciativa y citó en varias oportunidades la cobertura realizada por En Línea Noticias.

El Concejo Deliberante de Olavarría trató este jueves el pedido de informes sobre la Licitación Pública 16/26, convocada por el Municipio para otorgar una nueva concesión del servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Tal como estaba previsto, el expediente fue incorporado al tratamiento de la sesión y fue la concejala Guillermina Amespil, de Juntos por Olavarría, la encargada de fundamentar el pedido de informes presentado junto al bloque PRO.

Durante su exposición, Amespil hizo referencia en más de una oportunidad a la cobertura periodística de En Línea Noticias, que viene siguiendo el proceso licitatorio y la situación del servicio desde que se conoció que CICO no continuaría al frente de Hemodinamia después de más de tres décadas.

La concejala puso el foco en la falta de información oficial respecto del resultado de la licitación y en la necesidad de que el Departamento Ejecutivo brinde precisiones sobre un proceso que definirá quién estará a cargo de una prestación de alta complejidad del Hospital Municipal.

Silencio del oficialismo

Uno de los aspectos que marcó el tratamiento del expediente fue la ausencia de intervenciones del bloque oficialista.

Habitualmente, ante el tratamiento de pedidos de informes, los concejales que integran la bancada del oficialismo suelen brindar explicaciones, aportar información vinculada con los temas planteados o anticipar eventuales respuestas del Departamento Ejecutivo.

Esta vez no ocurrió.

Los concejales oficialistas no realizaron intervenciones para aportar información sobre el proceso licitatorio ni dieron detalles respecto del estado de la Licitación Pública 16/26.

El silencio del bloque oficialista se produjo en línea con la falta de información pública que el Ejecutivo municipal viene manteniendo sobre el resultado de la licitación.

Asimismo, durante la exposición del proyecto en el recinto, la edila Amespil repasó el recorrido administrativo realizado previa la presentación de la iniciativa. Tras la apertura de propuestas fijada para el 14 de julio, y al no haber comunicación oficial, el 3 de agosto el bloque opositor envió una consulta vía correo electrónico a la Oficina de Compras del centro de salud municipal. La respuesta oficial del área, remitida al día siguiente, indicó que el reclamo debía encauzarse por la vía formal, lo que motivó el impulso de la iniciativa parlamentaria.

Durante la fundamentación se remarcó además el valor histórico e institucional del esquema con el que funcionó el CICO durante más de 30 años, posibilitando el acceso equitativo a prácticas cardiológicas complejas en la salud pública local. En ese marco, se hizo hincapié en la necesidad de conocer las propuestas presentadas, el plan de contingencia previsto durante la ejecución de las obras y los estudios de factibilidad técnica, eléctrica y sanitaria del espacio asignado dentro del predio del Hospital Municipal.

Finalmente, el pedido de informes fue sometido a votación y resultó aprobado por unanimidad.

Una licitación que sigue sin respuestas

La aprobación del expediente obliga ahora al Departamento Ejecutivo a brindar información sobre el proceso licitatorio que determinará el futuro de Hemodinamia.

La Licitación Pública 16/26 contempla una concesión por 15 años, con posibilidad de prórroga por otros dos, e incluye entre sus condiciones la construcción de una nueva sala de Hemodinamia dentro del Hospital Municipal, la incorporación de equipamiento y la prestación del servicio durante las 24 horas.

El proceso adquirió además una particular relevancia luego de que CICO decidiera no participar de la nueva licitación y dejara así el servicio después de más de tres décadas.

Desde entonces, el Municipio no informó oficialmente el resultado de la convocatoria ni quién estará a cargo de la prestación.

Ahora, con el pedido de informes aprobado por unanimidad, el Concejo Deliberante dejó formalmente planteado el reclamo para que el Ejecutivo dé respuestas sobre una licitación que, entre otras cosas, marca el final de la gestión del CICO del servicio de hemodinamia después de algo más de treinta años.