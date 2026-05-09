El paso de un ciclón extratropical por la Costa Atlántica provocó olas de siete metros, destrozos e inundaciones

Por Marcelo Metayer – Agencia DIB

Un ciclón extratropical de gran intensidad afectó durante la noche del viernes a diversas ciudades y localidades de la Costa Atlántica. El fenómeno provocó fuertes vientos y oleaje extremo, y obligó a la implementación de restricciones marítimas preventivas, junto con la suspensión de varias actividades.

La zona más complicada abarcó desde las costas de Mar del Plata hasta Necochea, en donde se registraron olas de hasta siete metros de altura. En varias localidades, como Monte Hermoso, el agua del mar inundó las calles más cercanas a la playa, y las redes sociales se llenaron de fotos y videos estremecedores.

En el caso de “La Feliz”, según informaron medios locales, el Consorcio Portuario de la ciudad activó un Comité de Emergencia y dispuso el cierre de la Escollera Sur hasta la mañana de este sábado. La medida se tomó por precaución y abarca una serie de restricciones en toda la actividad portuaria. Se suspendieron las descargas, se solicitó a los clubes náuticos la suspensión de actividades deportivas y se pidió a los armadores reforzar las amarras de sus embarcaciones. Además, astilleros y talleres navales fueron notificados de la restricción de actividades durante el período.

Si bien en la ciudad cesó la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvia, continúa la advertencia por fuertes vientos del sudoeste, con ráfagas que pueden llegar a los 80 km/h.

El Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que entre las últimas horas de este viernes y las primeras del sábado recibieron casi 100 reclamos. Desde Defensa Civil comunicaron que los fuertes vientos y las precipitaciones constantes provocaron caídas de árboles y postes. Además, se registraron cortes de energía y del servicio de telefonía, así como algunas situaciones específicas relacionadas con el funcionamiento de semáforos. Desde el área también se encargaron del retiro de ramas de gran porte que obstaculizaban desagües.

Mientras tanto, en Necochea la localidad más afectada fue Ramón Santamarina, donde se registró una acumulación de hasta 180 milímetros de agua. Por este motivo, diez vecinos fueron evacuados y trasladados hacia la Escuela Agropecuaria N° 1.

A raíz de la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras norte y sur en Necochea. Por este motivo, se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en el puerto al menos hasta la mañana del sábado. No obstante, no se descarta su extensión si persiste la situación meteorológica.

También se reportó la caída de ramas de gran tamaño en distintos sectores, como en la avenida Pinolandia y en la zona de calles 556 y 513, además de otros puntos distribuidos en ambas localidades. Además, hubo voladuras de chapas en techos, lo que generó preocupación entre vecinos afectados por la fuerza del viento.

Uno de los sectores más comprometidos fue el camino de la Ribera, que debió ser interrumpido debido a la acumulación de agua provocada por el desborde del río Quequén. A esto se sumaron carteles que resultaron dañados o directamente derribados por las ráfagas, y la caída de algunos silos ubicados sobre la avenida 542 y 521

Una de las zonas complicadas fue la costanera de Monte Hermoso, en donde reportaron que el nivel del mar superó la barrera de contención. El agua ascendió hasta la peatonal Dufaur y generó varios destrozos.

De la misma manera, Noticias Monte Hermoso informó que el municipio dispuso la interrupción preventiva del servicio eléctrico en el sector costero debido a la presencia de cables y materiales peligrosos arrastrados por el agua. Desde las autoridades advirtieron que permanecer o circular por la costanera representa una situación “de extrema peligrosidad”, por lo que reiteraron el pedido de evitar acercarse al lugar.

En tanto, en Coronel Rosales algunos vecinos de la localidad de Villa del Mar debieron ser evacuados ante el avance del mar en las calles y el ingreso de agua en sus casas, por el temporal de viento que afecta a la región, informaron desde el Municipio. Según reportaron, con una pleamar cerca de las 22.30 la marea alcanzó esta madrugada casi los 6 metros, pasando aproximadamente 2 metros la marca habitual.

El jefe comunal rosaleño, Rodrigo Aristimuño, dijo desde el lugar que siguen monitoreando la situación en ese y otros sectores costeros del distrito y agradeció al personal de Defensa Civil, Policía y de la Armada por el apoyo.

En tanto, según La Nueva, la fuerte sudestada que afectó a Ingeniero White durante la noche del viernes provocó daños en compuertas ubicadas en el sector del Saladero, utilizadas para contener el ingreso del agua en zonas cercanas a viviendas y calles bajas del puerto. El delegado comunal de Ingeniero White, Juan Cesari, estuvo presente durante el operativo en el que se trabajó con maquinaria pesada para reforzar las defensas y evitar que el agua avance sobre sectores habitados. La fuerza de la sudestada terminó dañando parte de la estructura.

El último informe hasta el momento del SMN, emitido este sábado a las 6.22, marca que las alertas por viento y lluvia se redujeron de naranja a amarillo, lo que indica una disminución del riesgo y un escenario más favorable para el resto de la jornada en la costa bonaerense.

De todos modos, la advertencia amarilla por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 70 km/h, abarca casi todo el territorio bonaerense, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la sola excepción del noroeste.