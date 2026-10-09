Frente de Unidad Docente de Olavarría presentó un reclamo ante IOMA por dificultades en las prestaciones

El Frente de Unidad Docente de Olavarría presentó una nota formal dirigida a la directora del IOMA Regional Olavarría, Agostina Torregiani, con el objetivo de solicitar la intervención urgente de las autoridades provinciales ante las graves fallas registradas en el acceso a la atención de salud en el distrito.

En el escrito enviado, las organizaciones sindicales manifestaron que vienen recibiendo de manera sostenida reclamos de afiliados que enfrentan serias complicaciones en la atención médica cotidiana. «Desde nuestras organizaciones sindicales venimos recibiendo de manera sostenida reclamos y planteos de trabajadores que encuentran serias dificultades para acceder en tiempo y forma a las prestaciones médicas necesarias, situación que genera preocupación y afecta directamente el derecho a la salud de nuestros afiliados y sus familias», indicaron en la presentación.

A su vez, recalcaron la brecha prestacional respecto a otros puntos de la provincia: «Entendemos que el acceso a una atención sanitaria adecuada, oportuna y de calidad debe estar garantizado para todos los afiliados de IOMA, independientemente del distrito en el que residan. En este sentido, las dificultades que actualmente se presentan en Olavarría generan una situación de desigualdad respecto del acceso efectivo a las prestaciones en relación con otros afiliados de la Provincia de Buenos Aires».

Dentro de los puntos críticos señalados en el relevamiento, advirtieron sobre la escasez de profesionales y prestadores en el ámbito local, marcando la «falta de prestadores y de acceso a prestaciones médicas de mediana y alta complejidad» y la «insuficiencia de profesionales y prestadores en determinadas especialidades médicas, entre ellas Dermatología, Oftalmología, Odontología, Patólogo y otras».

Asimismo, las entidades gremiales denunciaron demoras administrativas prolongadas que perjudican directamente el bolsillo y el seguimiento de las dolencias de los trabajadores, haciendo hincapié en las «demoras de hasta un año y medio en el pago de reintegros, situación que implica que los afiliados deban afrontar durante largos períodos gastos que muchas veces no se encuentran en condiciones de solventar» y en las «demoras excesivas en las autorizaciones de prácticas, estudios y tratamientos, afectando la continuidad y oportunidad de la atención médica».

Por otra parte, desde el sector docente repudiaron los cobros indebidos al señalar el «cobro indebido de copagos y/o adicionales por parte de prestadores, por fuera de los valores y condiciones establecidos en los convenios vigentes, trasladando al afiliado costos que no deberían corresponderle». A ello sumaron la preocupación por la «falta de actualización y dificultades en la cobertura de medicamentos» y las «dificultades y falta de cobertura efectiva de prestaciones destinadas a pacientes con Certificado Único de Discapacidad (CUD)».

Por último, remarcaron que estas anomalías no representan hechos aislados sino «obstáculos concretos y reiterados para el acceso a la atención sanitaria, afectando especialmente a quienes necesitan tratamientos, controles o prácticas que no pueden ser postergados». Por tal motivo, reclamaron la apertura de un canal de diálogo permanente: «Solicitamos se tenga por presentado este reclamo y se convoque a una instancia de trabajo que permita abordar de manera urgente las problemáticas señaladas y establecer compromisos y plazos concretos para su resolución».

Transcripción completa del documento

Olavarría, 6 de octubre de 2026

A la Directora del IOMA Regional OLAVARRÍA

Torregiani Agostina

S / D

RECLAMO Y SOLICITUD DE INTERVENCIÓN ANTE LAS DIFICULTADES EN EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE IOMA EN EL DISTRITO DE OLAVARRÍA

Los sindicatos de trabajadores de la educación que conformamos el Frente de Unidad Docente de Olavarría, en representación de nuestros afiliados y de los trabajadores de la educación del distrito, nos dirigimos a usted a fin de poner en conocimiento y solicitar la intervención de las autoridades de IOMA ante la compleja situación que atraviesan los afiliados respecto del acceso efectivo a las prestaciones de salud.

Desde nuestras organizaciones sindicales venimos recibiendo de manera sostenida reclamos y planteos de trabajadores que encuentran serias dificultades para acceder en tiempo y forma a las prestaciones médicas necesarias, situación que genera preocupación y afecta directamente el derecho a la salud de nuestros afiliados y sus familias.

Entendemos que el acceso a una atención sanitaria adecuada, oportuna y de calidad debe estar garantizado para todos los afiliados de IOMA, independientemente del distrito en el que residan. En este sentido, las dificultades que actualmente se presentan en Olavarría generan una situación de desigualdad respecto del acceso efectivo a las prestaciones en relación con otros afiliados de la Provincia de Buenos Aires.

Situaciones detectadas en el distrito

Entre las principales dificultades relevadas, señalamos:

Falta de prestadores y de acceso a prestaciones médicas de mediana y alta complejidad , lo que obliga en numerosos casos a afrontar importantes dificultades para obtener atención adecuada.

, lo que obliga en numerosos casos a afrontar importantes dificultades para obtener atención adecuada. Demoras excesivas en las autorizaciones de prácticas, estudios y tratamientos , afectando la continuidad y oportunidad de la atención médica.

, afectando la continuidad y oportunidad de la atención médica. Demoras de hasta un año y medio en el pago de reintegros , situación que implica que los afiliados deban afrontar durante largos períodos gastos que muchas veces no se encuentran en condiciones de solventar.

, situación que implica que los afiliados deban afrontar durante largos períodos gastos que muchas veces no se encuentran en condiciones de solventar. Falta de actualización y dificultades en la cobertura de medicamentos , con impacto directo en los tratamientos y en la economía de los trabajadores y sus familias.

, con impacto directo en los tratamientos y en la economía de los trabajadores y sus familias. Dificultades y falta de cobertura efectiva de prestaciones destinadas a pacientes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , generando obstáculos que afectan especialmente a afiliados que requieren tratamientos y atención de carácter permanente.

, generando obstáculos que afectan especialmente a afiliados que requieren tratamientos y atención de carácter permanente. Cobro indebido de copagos y/o adicionales por parte de prestadores , por fuera de los valores y condiciones establecidos en los convenios vigentes, trasladando al afiliado costos que no deberían corresponderle.

, por fuera de los valores y condiciones establecidos en los convenios vigentes, trasladando al afiliado costos que no deberían corresponderle. Insuficiencia de profesionales y prestadores en determinadas especialidades médicas , entre ellas Dermatología, Oftalmología, Odontología, Patólogo y otras, lo que genera la imposibilidad de acceder a la atención requerida.

, entre ellas Dermatología, Oftalmología, Odontología, Patólogo y otras, lo que genera la imposibilidad de acceder a la atención requerida. Cambios arbitrarios que no constituyen una medida provincial para presentar las solicitudes de reintegro. No se respeta el formato virtual (APP IOMA) exigiendo la presentación presencial de los trámites en la delegación local.

Estas situaciones no constituyen hechos aislados, sino que representan obstáculos concretos y reiterados para el acceso a la atención sanitaria, afectando especialmente a quienes necesitan tratamientos, controles o prácticas que no pueden ser postergados.

Desde el Frente de Unidad Docente de Olavarría consideramos necesario que esta problemática sea abordada de manera urgente, articulando las acciones necesarias para garantizar una respuesta efectiva a los afiliados y recuperar condiciones adecuadas de atención en el distrito.

Por ello, solicitamos que se arbitren las medidas necesarias para dar respuesta a las situaciones planteadas, fortaleciendo la red de prestadores, agilizando los mecanismos de autorización y reintegro, garantizando la cobertura de medicamentos y prestaciones vinculadas a discapacidad y controlando el cumplimiento de los convenios por parte de los prestadores.

Asimismo, consideramos fundamental establecer un canal de diálogo y seguimiento permanente entre IOMA y las organizaciones sindicales, que permita relevar las problemáticas existentes, evaluar las respuestas implementadas y realizar un seguimiento de los casos que requieran intervención.

Nuestro objetivo es contribuir a encontrar soluciones concretas que permitan garantizar a los trabajadores de la educación y sus familias un acceso oportuno, equitativo y de calidad a la atención de salud que les corresponde.

Por todo lo expuesto, solicitamos se tenga por presentado este reclamo y se convoque a una instancia de trabajo que permita abordar de manera urgente las problemáticas señaladas y establecer compromisos y plazos concretos para su resolución.

Sin otro particular, aguardamos una respuesta favorable y quedamos a disposición para avanzar en una mesa de trabajo conjunta.

Frente de Unidad Docente de Olavarría

(Firmas al pie)

VERÓNICA DANELLI – Sec. General SUTEBA OLAVARRÍA

Mariana Dubié – Secretaria General U.D.O. F.E.B.

Albalia Benito – SECRETARIA GENERAL U.DOC.B.A. – OLAVARRÍA