Germán Salomón es el nuevo presidente de la UCR Olavarría

La Unión Cívica Radical de Olavarría presentó este viernes una lista de unidad para la renovación de autoridades partidarias, en el marco del cierre del plazo establecido para la oficialización de listas.

Según se informó, el armado reúne nuevamente a los distintos sectores internos del radicalismo local y apunta a sostener el esquema de trabajo conjunto dentro del partido.

De esta manera, tras los dos períodos de Belén Vergel al frente del comité local, la próxima conducción será encabezada por Germán Salomón como presidente. La lista se completa con Antonela Díaz en la vicepresidencia, Simón Schwab como secretario general y Lucrecia Manso como tesorera.

Salomón es ingeniero civil y cuenta con trayectoria dentro del radicalismo. Sus inicios en la militancia fueron en Franja Morada durante su etapa universitaria y desde hace años integra la comisión directiva partidaria.

Tras la presentación de la lista, expresó que “en el día de hoy terminamos un gran trabajo para la conformación en unidad de la próxima conducción partidaria. Afortunadamente estamos dando continuidad a lo logrado hace unos años atrás de poder tener una UCR unida”.

Además, agradeció “a cada uno de los correligionarios y correligionarias reunidos que siguen creyendo que vale la pena comprometerse”.

En otro tramo de sus declaraciones sostuvo: “En un futuro cercano asumiré la presidencia del Comité Radical de mi querida Olavarría con orgullo, responsabilidad y un profundo compromiso con nuestra comunidad”.

Asimismo, afirmó que “vivimos tiempos donde la política necesita recuperar valores, principios, el acercamiento, el diálogo y el ejercicio de una escucha permanente”, y señaló que el desafío será construir “un radicalismo abierto, moderno y presente, que vuelva a representar las necesidades reales de la gente”.

“Queremos un Comité con participación, con debate, con jóvenes involucrados y con vocación para transformar la realidad de nuestra ciudad. Porque el radicalismo no puede quedarse mirando el futuro desde afuera: tiene que ser protagonista”, agregó.

Finalmente, manifestó: “Asumiré esta responsabilidad con humildad, trabajo y diálogo, convencido de que unidos podemos fortalecer al radicalismo y construir una Olavarría mejor”.

La nómina presentada también incluye a Sebastián Matrella, Belén Vergel, Néstor Ferreyra, Ana María Saisi, Nicolás Moriones, Graciela Lovecchio, Leonardo Bretti, María Luján Cabrera, Gonzalo Dolagaray, Susana Capuano, Juan Ison, Florencia Rodríguez, Octavio Prieto, Susana Lastape, Fabián Irassar y María de los Ángeles Oquiñena como vocales titulares.

Como vocales suplentes fueron incluidos Martín Lastape, Graciela Olivera, Guillermo Cicconi, Edith Gómez, Nicolás Leal, Carina Escobar, Horacio Durante y Mercedes Trebucq.

En tanto, los delegados a la Convención Provincial serán Mariano Arrieta y Mercedes Germillac.