Hinojo: Con las barreras levantadas, comenzó la concesión privada de la ruta 226

Imágenes: Mauricio Latorre

Este miércoles comenzó formalmente la concesión privada de la ruta 226, en la que el nuevo operador asumió la explotación y la responsabilidad de reparar la traza vial. En su primer día, la estación de peaje de Hinojo presenta un panorama particular con las barreras levantadas y las cabinas completamente vacías, sin personal, computadoras ni sistemas operativos instalados.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, actualmente solo estarían trabajando entre cuatro y cinco personas en el lugar. El personal que desempeñaba tareas bajo la anterior gestión de la firma estatal Corredores Viales arregló su indemnización con la empresa y dejó de prestar servicios a partir de la fecha.

En el lugar se observa un tránsito fluido de camiones y vehículos particulares que circulan únicamente por dos vías habilitadas, ya que las restantes se encuentran clausuradas. En la vía con sentido a Olavarría se encuentra operativo el sistema de Telepase. El dispositivo tecnológico registra las patentes y factura de manera automática el paso de los usuarios adheridos. En tanto, los automovilistas que no cuentan con este sistema pasan de forma gratuita debido a la falta de cobro manual.

Hasta el momento no se ha emitido información oficial por parte de la nueva empresa concesionaria, la cual se hizo cargo del puesto de peaje y de las rutas de la región hace escasas horas.