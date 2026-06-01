Incidentes y agresiones cruzadas dejan dos heridos

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Un violento enfrentamiento derivado de conflictos de vieja data se registró en la intersección de Lavalle y calle 106, lo que motivó el inicio de actuaciones judiciales por «daño y lesiones» y «lesiones» con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Olavarría.

El hecho se conoció cuando personal policial se comisionó en el Hospital Municipal tras recibir un aviso del servicio de emergencias 911 sobre el ingreso de un hombre apuñalado. En el nosocomio, los efectivos se entrevistaron con el herido, de 34 años, quien presentaba una lesión de arma blanca en la zona lumbar. Según su declaración, la agresión fue provocada por el morador de una vivienda con el que mantiene una disputa previa.

Asimismo, en la guardia de adultos del centro asistencial se constató la presencia de una mujer de 34 años, pareja del hombre herido, quien presentaba diversos golpes en el rostro producto de la misma confrontación.

En forma simultánea, personal policial se dirigió al domicilio de calle 106 y Lavalle. Allí se entrevistaron con una joven de 20 años, quien denunció que la pareja se había presentado en su vivienda y, tras dañar la puerta de ingreso de manera violenta, comenzaron a agredirla a ella y a un joven de 23 años que se encontraba en el lugar.

Tras las consultas de rigor, la fiscalía en turno dispuso las carátulas correspondientes y ordenó preservar el lugar para el trabajo de los peritos de Policía Científica.