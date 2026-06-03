Investigan un hecho grave: a un suboficial penitenciario se le disparó accidentalmente su arma en el Hospital Municipal

Un suboficial del Servicio Penitenciario Bonaerense resultó con heridas leves luego de que se efectuara un disparo accidental con su arma reglamentaria en el Hospital Municipal Héctor Cura. El hecho ocurrió mientras el efectivo realizaba el cambio de guardia en la custodia de un detenido.

A raíz de la manipulación del arma de fuego, se produjo la detonación que ocasionó escoriaciones y el impacto de una esquirla en el propio uniformado. El agente pertenece al personal de la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica.

La situación trascendió durante la mañana, luego de que el Municipio de Olavarría, a través del área correspondiente, radicara de manera directa la denuncia penal en el Poder Judicial.

La Policía Bonaerense no fue informada inicialmente sobre lo sucedido. Debido a la trascendencia que tomó el hecho, la fuerza de seguridad provincial recibió posteriormente un informe por parte de la fiscalía y del Servicio Penitenciario Bonaerense para dar inicio a las actuaciones de oficio. En el caso interviene el personal de la Comisaría Sección Primera.

Tanto las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense como la comuna iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para aportar los datos recabados a la investigación. La causa penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de turno, coordinada por la fiscal Mariela Viceconte.