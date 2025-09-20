Jorge Garaiz: «La derogación de la Ley de Zona Fría significa una injusta»

El director del área de Defensa al Consumidor del Municipio, Jorge Garaiz se expresó en las últimas horas respecto de la intención del gobierno nacional de eliminar la Ley de Zona Fría que beneficia a municipios de la provincia, entre ellos Olavarría.

El funcionario municipal hizo un fuerte llamado a defender la Ley 27.637 que, entre otros, impulsó la olavarriense María Liliana Schwindt en sus tiempos de Diputada Nacional.

Garaiz explicó: «El presidente Milei incluyo, en el proyecto de Presupuesto 2026 que envió al Congreso, la eliminación de la Ley 27.637 de ampliación del régimen de zona fría. Dentro de las tantas ciudades de la provincia de Buenos Aires que se vera afectada con tal decisión está Olavarría.»

El funcionario municipal dijo de manera categórica: «La derogación de la Ley de Zona Fría significa una injusticia para miles de familias que dependen del gas para vivir dignamente. La Ley de Zona Fría no se trata de un gasto, sino de una inversión en derechos y equidad territorial, siendo irrazonable e inhumano intentar borrar con un decreto lo que el Congreso sancionó por amplia mayoría.»