La senadora Evelyn Díaz anunció que se licitará la obra del Colector Cloacal Norte

La senadora provincial Evelyn Díaz confirmó que se avanzará con la licitación de la obra del Colector Cloacal Norte en Olavarría, un proyecto clave en materia de infraestructura sanitaria para la ciudad.

Ph: Archivo.

Según se informó, el proceso tendrá un hito central el próximo 15 de mayo, cuando se realice la apertura de sobres, con un presupuesto oficial de 5.023 millones de pesos.

Se trata de una de las obras más importantes que había quedado trunca tras la asunción del presidente Javier Milei, en el marco de la paralización de la obra pública a nivel nacional. En ese contexto, también generó sorpresa que el anuncio haya sido realizado por la Legisladora Provincia aunque, se descarta, no tardarán en llegar las réplicas desde las esferas más importante del Palacio Municipal San Martín.

Se confirmó la reactivación del Colector Norte para Olavarría 🙌



El 15 de mayo se realizará la apertura de sobres de la licitación, con un presupuesto oficial de $5.023 millones destinados a un proyecto clave que había sido frenado por el actual Gobierno nacional. — Evelyn Diaz (@Evediazolav) April 22, 2026

En sus redes sociales, Díaz destacó: «Se trata de una obra fundamental, que fue pedida por el intendente y que viene insistiendo en su realización para ampliar el servicio de cloacas a más de 25 mil vecinos y vecinas de la zona norte y oeste de Olavarría».

Asimismo, agregó: «Gracias al trabajo conjunto del Municipio y al compromiso del Gobierno de la Provincia con los olavarrienses, esta obra tan necesaria empieza a hacerse realidad. Más obras, más derechos, mejor calidad de vida para nuestra comunidad».

La obra permitirá ampliar el servicio de cloacas a más de 25 mil vecinos y vecinas de los sectores norte y oeste, acompañando el crecimiento urbano y dando respuesta a una demanda histórica.

En ese sentido, se remarcó que la iniciativa fue impulsada por el intendente Maximiliano Wesner y cuenta con el respaldo del gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof.

La ejecución del Colector Cloacal Norte es considerada estratégica para mejorar el sistema de saneamiento y la calidad de vida en amplios sectores de Olavarría.