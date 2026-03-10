Se abre la inscripción para la escuela de guardavidas en Olavarría

Imagenes Mauricio Latorre

El intendente Maximiliano Wesner encabezó este martes una rueda de prensa en el Salón Rivadavia para anunciar que el próximo jueves abrirá la inscripción para la Escuela de Guardavidas de Olavarría. La iniciativa representa la recuperación de un espacio formativo que no se dictaba en la ciudad desde el año 2010 y responde a una demanda histórica de estudiantes e instituciones locales.

Acompañaron al jefe comunal el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet; el Jefe Distrital de Educación, Julio Benítez; y el inspector en Educación Física, Víctor Davancens.

Detalles de la carrera y cursada

La formación tendrá una extensión de tres cuatrimestres y otorgará un título con validez provincial, nacional e internacional.

Sede teórica: Escuela N° 51.

Escuela N° 51. Sede práctica: Natatorio del Club Ferro Carril Sud.

Natatorio del Club Ferro Carril Sud. Institución responsable: CEF N° 44.

Desde la organización destacaron que se realizan gestiones para que la instancia final de la formación práctica pueda desarrollarse en el mar, con el fin de profundizar los aprendizajes de los aspirantes.

Requisitos para los aspirantes

Para inscribirse, las personas interesadas deberán cumplir de manera obligatoria con los siguientes puntos:

Ser mayor de 18 años.

Tener los estudios secundarios completos.

Saber nadar.

Contar con un apto médico (los estudios y vacunas requeridas podrán realizarse en el sistema público de salud).

Inscripción y cupos

El proceso de anotación comenzará este jueves 12 de marzo y se extenderá hasta el 31 de marzo en la sede del CEF N° 44 (Barrio CECO).

Días y horarios:

Lunes y viernes: de 17:30 a 20:30 horas.

de 17:30 a 20:30 horas. Martes, miércoles y jueves: de 14:30 a 20:30 horas.

La matrícula cuenta con un cupo de 60 estudiantes. En caso de que el número de inscriptos supere la capacidad, se realizará una evaluación para definir quiénes accederán a la formación.

Sobre el lanzamiento, el intendente Wesner manifestó que la apertura de la escuela es «una garantía para los clubes, para el municipio y para tantos que tienen espejos de agua» en pos de cuidar a los vecinos.