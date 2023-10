Wesner, el peronismo y una nueva era en Olavarría

Contando votos

Maximiliano Wesner, un contador de 44 años, se convirtió el pasado domingo en el quinto intendente de Olavarría desde el regreso a la democracia, el segundo de origen peronista, y corta una racha de 36 años de elecciones con ganadores peronistas en la intendencia. ¿Otro dato más? El último concejal devenido en intendente años después fue … Helios Eseverri. No más.

Para llegar a estas cifras hubo un trabajo desde febrero, que si lo analizamos bien data de 2021, cuando encabezó la nómina de concejales del Frente de Todos y perdió la elección intermedia con Bruno Cenizo.

Caminar, reunirse con la gente, pegar su nombre a la palabra “gestión” y mostrarse en una campaña 100% local fueron los pilares de un triunfo que en la previa se presagiaba mucho más parejo, pero que finalmente fue contundente y puso un nuevo intendente después de 8 años, tal como le pasó a José Eseverri (2007-2015) y a su rival la semana pasada, Ezequiel Galli (2015-2023).

Vamos a analizar ciertos puntos que son interesantes y explican la victoria del candidato a Unión por la Patria. Por ejemplo, el escenario de corte de boleta: otra vez fue a favor de Wesner, aunque en menor medida con respecto a las PASO. Desde la mañana se podía ver -y saber desde los mismos fiscales que dialogaron con este newsletter- que el corte “era evidente” y daba cuenta de una señal. Pero para eso faltaba mucho.

Otro elemento a tener en cuenta fue la mayor afluencia de votantes. Unos 8 mil olavarrienses que no habían votado en agosto lo hicieron el domingo pasado. De ellos, muchos eligieron la boleta completa de color azul y empujaron a Wesner para su consagración.

Esta doble combinación derivó en que se rompieron los tercios que se habían observado en agosto. Wesner sacó una buena diferencia de 13 puntos a la segunda y al tercero, que sí quedaron parejos entre sí.

Las horas transcurrieron con normalidad, y pasadas las 18 horas comenzó el conteo: se supo que antes de las 19 horas ya había habido contactos entre dirigentes de Unión por la Patria y otros sectores que…enviaban sus felicitaciones. “Las mesas testigo eran muy contundentes” dijo uno de los que felicitó a Wesner y compañía ante la consulta de VaF.

Hilario Galli alimentaba, pasadas las 19 horas, la sensación que se tenía en la previa del comicio: “la elección está muy pareja” mientras que casi en paralelo los festejos comenzaban en el búnker de Unión por la Patria: Wesner era intendente.

Después, historia conocida: 41% para Wesner, un festejo a tono con lo histórico de la victoria peronista, carroza, Palacio San Martín de fondo, la celebración de la victoria de Axel y la sorpresa del triunfo de Sergio Massa en Olavarría. Incluso, con algunos bonus track: “en medio de los festejos César (Valicenti) me abraza y me dice “¡ganamos en Azul!”. Me costaba creerlo, fue una sorpresa muy grata” dijo el propio Maximiliano Wesner en diálogo con este newsletter.

Justamente, Kicillof lo llamó a Wesner en medio de los festejos y prácticamente no pudieron hablar. Y a la madrugada ya del lunes, Sergio Massa le respondió la salutación por la victoria nacional.

En contrapartida, el Intendente Galli no ocultó su tristeza por la derrota, pero tuvo un mensaje más concreto y clarificador: salutación, convocatoria a iniciar una transición “ordenada y responsable” y agradecimiento a la militancia y a los vecinos que acompañaron su propuesta.

Celeste Arouxet intentó cumplir su premisa de “salga como salga vamos a festejar igual” y así lo hizo. Presentó a sus tres nuevos concejales (Guillermo Lascano, María Adela Casamayor y Marcelo Petehs) y celebró plantarse en el HCD como una fuerza clave para negociar y obtener las mayorías.

Sin embargo, no pudo ocultar su… ¿decepción? ¿tristeza? por la elección “no esperable” de Javier Milei. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ingeniería electoral y si Milei andaba en las cifras de las encuestas podía ganar en primera vuelta y arrastrar a Celeste Arouxet para llegar a la intendencia? Pues bien, hubo mejora local, no así nacional…y cosechó poco más de 28%.

Se escuchó, incluso, varios lamentos y enojos de los militantes del espacio con los votantes por haberse inclinado por Sergio Massa. Es que mientras todo sucedía en Olavarría, los datos oficiales mostraban al líder del Frente Renovador como un sorpresivo triunfador y por holgada diferencia.

La lista seccional, con Mercedes Landívar a la cabeza también ganó en Olavarría. El resultado en la Séptima, en ese caso, llevó a un escenario de tercios y dejó muchos datos importantes. El primero: el reparto entre tres fuerzas. El segundo: Martín Endere de Juntos también logró una banca con lo que el distrito va a tener dos legisladores olavarrienses. El tercero: La Libertad Avanza ingresó dos bancas.

La segunda fuerza

La Libertad Avanza se quedó con el segundo lugar en Olavarría. La boleta local fue la que más sumó desde la PASO y no sólo consolidó el puesto sino que relegó al oficialismo de Juntos a un tercer puesto.

El sábado de la elección, que fue de lluvia torrencial, este sector “perdió” muchos fiscales. Pudo compensar una gran cantidad, pero llegado el domingo no alcanzó a completar todas las mesas. Sí tuvo los fiscales generales necesarios.

El resultado no le alcanzó a Celeste Arouxet para ser intendenta, pero sí para posicionarse como referente de la oposición. Sumará tres concejales a su unibloque y uno de ellos es Guillermo Lascano, quien ha sido su mano derecha desde la salida de Juntos, en todo el armado de Ahora Olavarría y, puntualmente, en el desarrollo de esta campaña. Estos logros toman mayor relevancia si se advierte que es una fuerza que sólo ha participado en dos elecciones.

En el Concejo Deliberante que se renovará en diciembre, Ahora Olavarría tendrá un rol clave ya que en principio se prevé que habrá dos sectores mayoritarios con ocho concejales cada uno. En ese virtual empate, esta bancada se espera que será la convocada para negociar.

Pasado el domingo de festejos, el sector ya inició su trabajo para la segunda vuelta presidencial. Así lo hizo saber Arouxet y adelantó que ya suman fiscales para el 19 de noviembre.

“No lo veo como un acuerdo sino como un apoyo” dijo sobre el pronunciamiento de Patricia Bullrich en apoyo a Javier Milei. Sostuvo que “Patricia Bullrich se la jugó para no seguir con más de lo mismo. Priorizó lo que es la gente a los puestos de los kioscos políticos como hacen otros espacios y la verdad que es para felicitarla”.

Derrota y replanteo desde abajo

¿Ezequiel Galli pensaba que ganaba? Juntos por el Cambio había sido segundo en las PASO, pero el domingo pasado restó unos 2.000 votos y pasó al tercer puesto. La diferencia con el segundo, como ya dijimos, fue mínima (de apenas 100 votos) pero el impacto del tercer lugar es fuerte.

En la sede de Casa Amarilla el clima era de derrota desde temprano, aunque no se verbalizaba. Desde la iluminación del patio hasta las ausencias, todo indicaba que el oficialismo local sabía que no renovaba.

Incluso, ya con el inevitable desenlace y ante los primeros festejos de Unión por la Patria, uno de los referentes del espacio admitió en off que la autocrítica seguía aún en ese momento: “no supimos interpretar y llevar adelante lo que el olavarriense demandaba, no supimos tomar las decisiones que había que tomar en su momento, además de que Maxi es un muy buen candidato” se escuchó, entre otras frases.

Al shock local se sumaron la baja convocatoria de la boleta nacional y los resultados seccionales que no acompañaron. La baja performance de Juntos fue una de las conclusiones provincial y nacional más fuerte de la elección.

Ezequiel Galli salió a hablar. Se paró sólo frente al público. Solamente a su izquierda había quedado Hilario Galli. Recién en ese momento se iluminó mejor el patio del búnker que para esa hora, pasadas las 21, estaba lleno. Franco Cominotto y Mario Cura estaban entre los presentes, además de los funcionarios, candidatos de la lista y militantes. Del otro lado, Wesner ya festejaba con los suyos en la puerta de la Municipalidad.

Reconoció la derrota, felicitó a Wesner y se refirió a la transición. “Algún día podré contarle a mis nietos con orgullo que fui intendente de esta ciudad durante 8 años y realizamos grandes transformaciones” dijo. Abrazos con los presentes y fin de acto electoral para Juntos. Después la actividad siguió para los propios. Horas después Galli habló para su equipo y su militancia. Sólo trascendió (más allá de lo publicado en sus redes sociales) que manifestó su decisión de no volver a presentarse como candidato a la intendencia.

No obstante, hizo algo más que lo muestra con intención de continuar su carrera política y, al menos, seguir discutiendo el liderazgo del Pro. “Claramente Mauricio Macri no es más el líder ni el referente de Juntos por el Cambio. Argentina eligió, y claramente fue en un sentido opuesto a lo que venimos proponiendo. Mis más sinceras felicitaciones a los más elegidos” dijo en la red X donde mencionó a Sergio Massa, Axel Kicillof y Maximiliano Wesner.

Galli abrió la puerta a algo que siguió en la semana, no sólo en el Pro sino en Juntos: posturas de rechazo al rol que cumplió Macri durante la campaña y a lo que hizo días después, de propiciar el apoyo de Bullrich a Milei para el ballotage. Pero con ese tuit además se diferenció incluso en actitud de la ya ex candidata presidencial que se negó a felicitar a Sergio Massa por su victoria.

Al día siguiente se informó que Ezequiel Galli iba a tomarse una licencia hasta el 15 de noviembre. Quedó convocada la sesión del Concejo Deliberante para aprobarla y otro conflicto, local, apareció en el horizonte.

El mismo miércoles, cuando empezaba su licencia, Galli y Wesner iniciaron la transición con la firma de un acta. El intendente electo propuso esa instancia para comprometer al actual intendente a entregar información y documentación sobre las finanzas municipales. El viernes hubo avances con la presencia de representantes de Wesner en el Palacio.

En tanto, el próximo jefe comunal hizo saber su preocupación por el déficit municipal que indicó que alcanza a 200 millones de pesos mensuales y aseguró que en los primeros días de diciembre dará a conocer su gabinete. Ya circulan nombres, pero no hay (y parece que no habrá) confirmaciones hasta dentro de un mes. En distintas entrevistas, Wesner dijo que pretende modificar el organigrama para “achicar la planta política”. Es un tema que tiene en estudio y sobre el que no dio precisiones.

Cómo será la transición

Como decíamos, el miércoles hubo una primera reunión entre Galli y Wesner donde se firmó un acta de compromiso para una transición “transparente” y “responsable”. Desde el sector de los ganadores hay mucha preocupación para conocer el real estado de las cuentas con las que deberán gestionar desde el 10 de diciembre.

Así las cosas, el viernes se dio la primera reunión visible: Juan Mujica por un lado, Mercedes Landívar por el otro, se vieron muchos expedientes, respuestas a pedidos y un clima de colaboración aunque también con cierta “incertidumbre” dada la desconfianza que existe entre espacios.

Más allá de lo necesarias que eran las vacaciones del Intendente, hubo cierto enojo por la gran cantidad de días y, además, fue una decisión que tomaron varios funcionarios importantes de la gestión.

“Si los que toman las decisiones y ordenan la cosa pública abandonan la ciudad en este momento tan importante…es difícil” se quejó una de las partes, que agregó que es “entendible” que se tomen vacaciones tras días tan intensos, pero “al menos hayan dejado directivas sobre cómo tratar cuando nos acercamos”.

Lo concreto es que la cifra ya fue expresada: 200 millones de pesos operativos mensuales. O, en otras palabras, cada vez que se pagan obligaciones y responsabilidades correspondientes, la Municipalidad queda endeudada en esa cifra. Y se acumula. Si bien el propio Wesner dijo que es “grave” señaló que “requiere responsabilidad y trabajo y no le tengo miedo, para eso decidimos encarar este desafío”.

Los mensajes de José Stuppia

Una sesión para aprobar una licencia suele ser un trámite. Y esta no fue la excepción, pero todo lo que la rodeó evidenció que el Sindicato de Trabajadores Municipales está dispuesto a sostenerse en pie de guerra para dejar plantadas sus banderas y prendidas las alarmas antes del 10 de diciembre. La derrota de Galli, de hecho, pareciera que sacó a la luz una realidad existente desde hace tiempo.

Era martes a la tarde. José Stuppia ya había recibido mensajes de trabajadores contratados que expusieron su preocupación por su futuro laboral: desde el Ejecutivo les habían informado que los contratos se terminaban con la gestión de Ezequiel Galli. También las autoridades del STMO mantuvieron ese mismo día una reunión en un sector clave de la gestión local donde más empleados expusieron problemas no resueltos.

Para la directiva sindical, la canalización “natural” de estas demandas es la próxima reunión paritaria: la negociación debe empezar el 1º de noviembre. Pero la licencia del intendente complica las charlas y anula decisiones. Entonces se decidieron a evidenciar su rechazo: iban a ir a la sesión legislativa a presentar un petitorio para que los concejales votaran en contra.

A última hora del martes se conoció esa postura y el miércoles a la mañana emitieron un comunicado donde afirmaron que el Ejecutivo municipal responsabilizaba a los municipales de la derrota electoral.

La decisión de las autoridades del Concejo fue virtualmente blindar el recinto: un despliegue policial impactante en la cuadra del Deliberativo impidió que los manifestantes del STMO con apoyo de la CGT llegaran hasta la puerta. De hecho, no pasaron de la esquina de Dorrego y Rivadavia hasta donde había llegado la columna.

Tras un cruce de palabras con los policías presentes y ante la imposibilidad de avanzar, improvisaron un acto cortando la calle. Stuppia leyó el petitorio que iba a entregar y expuso que, entre las demandas principales al Ejecutivo, se cuenta el cumplimiento de los acuerdos salariales alcanzados. Indicó que hay una diferencia de 40 puntos entre los aumentos otorgados y los comprometidos por el Municipio.

Pocos minutos después de esa lectura una noticia cambió el ánimo de los manifestantes: en la otra esquina, en otro vallado policial, un dirigente de ATSA había sido aprehendido por resistencia a la autoridad al intentar cruzar para llegar a la manifestación. Se decidieron a marchar hasta la comisaría donde siguió la manifestación encabezada por la CGT.

Tras una charla con autoridades policiales, se le informó a Stuppia que el aprehendido estaba en la subcomisaría de Loma Negra y que poco después iba a ser liberado. Para ese momento, los concejales ya habían aprobado la licencia de Galli. El titular del STMO habló a los presentes, exponiendo las novedades y al mismo tiempo con la intención de que no recrudezca el reclamo en ese lugar. Dijo que temía por más arrestos y propuso continuar las charlas en la sede sindical. La manifestación se dispersó. Eran las 10 de la mañana del miércoles.

Al día siguiente, convocatoria “sorpresa” del STMO a conferencia en la sede de Políticas de Género. Trabajadores contratados y monotributistas expusieron su temor a perder la continuidad laboral y sus demandas de condiciones de contratación dignas. José Stuppia informó las dificultades para detectar este tipo de “fraude laboral” y buscó que el mensaje llegue a Wesner al exponer las limitaciones con las que se llevan a cabo las charlas con el Ejecutivo. Lo dijo casi directamente, no tiene esperanzas de que haya avances en las próximas paritarias.

En este contexto, no se puede descartar que actos y exposiciones del mismo tipo que lo del viernes se repitan en las próximas semanas. El Sindicato busca visibilizar los problemas que enfrentan los trabajadores y llegar con su mensaje a la próxima gestión. Tanto Stuppia como Wesner informaron que no han hablado: sólo el domingo de victoria para UxP intercambiaron un mensaje.

La agenda sindical todavía tenía una actividad más. El jueves a la tarde la CGT convocó a una conferencia en la que se manifestó el “repudio” por la aprehensión de un dirigente y se aseguró que “las órdenes vinieron del Ejecutivo”.

Un quiebre, por ahora sin ruptura

Desde el domingo hasta hoy las declaraciones de los dirigentes mostraron la profundización de las diferencias hacia adentro de Juntos. Desde el cuestionamiento de Galli hasta la decisión de Patricia Bullrich de acompañar a Javier Milei de cara al Balotaje, el espacio quedó en una tensión constante y al borde de la ruptura. Y eso puede traer consecuencias locales.

Si bien Galli no se expresó (y volverá a la función pública a días del balotaje) por sus dichos sobre el ex Presidente se entiende que quedó en la vereda de los neutrales. De mínima, también se entiende que no habrá fiscalización del espacio el 19 de noviembre, todo un dato para la ciudad.

Por el resto, hubo expresiones más claras y van en ese sentido: la UCR se diferenció con fuerza de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y los dirigentes “halcones” y se mostraron neutrales de cara al balotaje aunque con las mayores críticas a Javier Milei, casi que dando a entender que el camino es Massa.

El espacio de Evolución local fue exactamente en ese sentido: con críticas a Milei, señalaron que son “totalmente neutrales” ante el balotaje, y que el objetivo es fortalecer aún más Juntos por el Cambio.

Mismo camino tomó Encuentro Republicano, que tiene referencia en Miguel Ángel Pichetto (y Mario Cura en Olavarría): dieron libertad de acción a sus votantes, aunque las críticas más duras siempre las recibe Milei. Que no solo representa un posicionamiento sino que expone, en la vereda de enfrente, a Mauricio Macri.

El más explícito de todos los que hasta ahora dejaron un mensaje fue Marcelo Spina, quien tuvo en la lista a Bullrich y perdió la interna contra Ezequiel Galli en Olavarría: “León devenido en gatito castrado…no me esperes” escribió en sus redes sociales mientras mostraba una foto junto a Raúl Alfonsín. Todo dicho, ¿no?

Restará ver qué impacto local tendrán todos estos posicionamientos: a priori, los representativos -salvo el espacio de Ezequiel Galli que supone con sus dichos del lunes a la madrugada- se alinearon en la neutralidad y a pensar en lo que viene post 19 de noviembre. Pero todo está por verse aún.

Si todos los caminos llevan a Massa

Tras el triunfo, las entrevistas, las luces y los primeros diagnósticos tras la victoria, Unión por la Patria comenzó a preparar…si, otra campaña más. Wesner empezó a anticiparlo en declaraciones públicas: “necesitamos tener un gobierno como el de Sergio Massa para continuar con el desarrollo de la ciudad, la obra pública y el beneficio de los olavarrienses” y señalaron como obra importante que debe seguir (y finalizarse) a la ampliación de la Facultad de Salud, la construcción del Colector Norte y el ingreso a Sierras Bayas.

El viernes, reunión de todos los sectores de Unión por la Patria e inicio de discusiones sobre la estrategia de campaña que se dará en Olavarría. Probablemente con visitas importantes -¿vendrá el mismísimo Sergio Tomás Massa?- y con actos, buscarán garantizar nuevamente la cobertura de fiscales para todas las escuelas ese día, además de salir a dialogar con los vecinos en estos 21 días y convencerlos de acompañar la línea del oficialismo.

Analizaron que solo Celeste Arouxet y el espacio local de La Libertad Avanza tendrá representatividad en la fiscalización y la militancia de la lista de Javier Milei y, en ese aspecto, consideran tener “una ventaja” si se le suman los neutrales y quienes no estarán activamente en esta etapa de la elección, la última.

Lo que queremos decir, más allá de los hechos, es que se vienen momentos donde habrá varias discusiones al mismo tiempo: desde la transición, pasando por la línea de gestión que tomará Wesner con sus nuevos funcionarios, el nuevo rol del Concejo Deliberante (y su inminente cambio de autoridades con la nueva conformación) a una campaña más. Todo junto. Serán días largos…

Cortitas

¿Viene Kicillof? El martes se inaugurará un policonsultorio de Udocba y desde el sindicato se anunció que el gobernador estará en Olavarría para el acto junto a los ministros Nicolás Kreplak y Walter Correa, el titular de la CGT Pablo Moyano y autoridades de IOMA.

Presupuesto 2024. El martes vencerá el plazo formal de presentación del proyecto al Concejo, pero Ezequiel Galli pidió una prórroga. En la semana previa a la elección argumentó la decisión en “la inflación” y la imprevisibilidad que supone para manejar números en el Municipio.

40 años de democracia. Hoy a las 17.30 en la sede de la UCR se inaugurará una muestra colaborativa y estarán ex concejales de 1983. Las actividades seguirán mañana y entre ellas, sesionará el Concejo Deliberante.

Te recomendamos

Después de tanto dato y tanta información electoral, mejor nos calmemos. “Mil noches y un instante” es un disco de 2013 de Pedro Aznar. Parte de esta edición se escribió mientras sonaba, así que te la compartimos. https://open.spotify.com/intl-es/album/1kt07hQEw33OnXo80aFMgu?si=xQPxL7HqRqWcIgC8IAR7YQ Se grabó en vivo, en un show en el Teatro Gran Rex de CABA. Sobre la selección de temas, Aznar dijo “esas músicas que me enseñaron a ser músico”.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.