Desde este lunes aumentan el colectivo y el estacionamiento medido

A partir de este lunes 19 de octubre, comenzarán a regir nuevas tarifas para el transporte público de pasajeros urbano e interurbano y para el sistema de estacionamiento medido de Olavarría. El boleto mínimo urbano pasará a costar $1.937, mientras que estacionar por hora tendrá un valor de $600 en la Zona 1 y de $300 en la Zona 2.

La actualización del transporte público llega después de la última modificación tarifaria, realizada en abril de 2026. En tanto, el estacionamiento medido tendrá nuevos valores luego de aproximadamente un año sin cambios, ya que la actualización anterior se había aplicado en octubre de 2025.

Cuánto costará el colectivo

En el servicio urbano, el boleto mínimo tendrá un valor de $1.937, mientras que para los usuarios alcanzados por la tarifa social costará $871,65, con el descuento del 55% que se mantiene vigente.

En el transporte interurbano, las tarifas variarán según la línea y el destino.

Línea 509: Olavarría, AOMA, Villa Mi Serranía y Loma Negra

Boleto mínimo: $1.650.

Boleto mínimo con tarifa social: $742,50.

Olavarría–Loma Negra: $1.847.

Olavarría–Loma Negra con tarifa social: $831,15.

Olavarría–Villa Mi Serranía: $1.883.

Olavarría–Villa Mi Serranía con tarifa social: $847,35.

Línea 510: Olavarría, Sierras Bayas y Colonia San Miguel

Boleto mínimo: $1.650.

Boleto mínimo con tarifa social: $742,50.

Olavarría–Sierras Bayas: $2.035.

Olavarría–Sierras Bayas con tarifa social: $915,75.

Olavarría–Colonia San Miguel: $2.184.

Olavarría–Colonia San Miguel con tarifa social: $982,80.

Línea 514: Olavarría, Sierra Chica, Hinojo y Colonia Hinojo

Boleto mínimo: $1.650.

Boleto mínimo con tarifa social: $742,50.

Olavarría–Sierra Chica: $1.720.

Olavarría–Sierra Chica con tarifa social: $774.

Olavarría–Hinojo: $1.883.

Olavarría–Hinojo con tarifa social: $847,35.

Olavarría–Colonia Hinojo: $1.847.

Olavarría–Colonia Hinojo con tarifa social: $831,15.

Sierra Chica–Hinojo: $1.650.

Sierra Chica–Hinojo con tarifa social: $742,50.

Barrio Cuarteles–Colonia Hinojo: $1.650.

Barrio Cuarteles–Colonia Hinojo con tarifa social: $742,50.

Barrio Cuarteles–Hinojo: $1.650.

Barrio Cuarteles–Hinojo con tarifa social: $742,50.

Los valores informados no incluyen tarifas específicas para personas con discapacidad, estudiantes escolares, universitarios y terciarios, que figuran sin importe en el cuadro difundido.

Los nuevos valores del estacionamiento medido

El estacionamiento medido también tendrá modificaciones desde este lunes. La actualización contempla las tarifas por hora en las dos zonas, los abonos mensuales y el beneficio para frentistas.

Los nuevos valores serán los siguientes:

Zona 1: $600 por hora.

$600 por hora. Zona 2: $300 por hora.

$300 por hora. Abono mensual Zona 1: $43.000.

$43.000. Abono mensual Zona 2: $16.000.

$16.000. Abono para frentistas: $21.500.

La actualización del servicio toma como referencia la evolución de los costos y del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, desde el comienzo de la semana, tanto los usuarios del transporte público como quienes utilizan el estacionamiento medido deberán afrontar los nuevos valores establecidos para ambos servicios en Olavarría.