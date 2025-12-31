Un bombero retirado de Olavarría involucrado en un impresionante y fatal accidente en RN N° 3

Con información y foto de Noticias de Azul

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre dejó como saldo tres personas fallecidas en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 121, en cercanías del acceso a Videla Dorna, partido de Monte. En el hecho estuvieron involucradas dos personas domiciliadas en Olavarría, quienes resultaron ilesas.

El episodio se registró alrededor de las 0:45, cuando Bomberos Voluntarios de Monte acudieron al lugar tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una colisión múltiple con incendio vehicular. Según la información oficial, el accidente involucró a una camioneta Volkswagen Amarok, un automóvil Volkswagen Gacel y un colectivo de larga distancia de la empresa Plusmar.

De acuerdo a las primeras actuaciones, la camioneta Volkswagen Amarok, dominio AF511FQ, era conducida por el bombero voluntario retirado Fabián Eduardo Gioyosa, de 67 años, quien viajaba acompañado por Mabel Abraham, de 65, ambos con domicilio en Olavarría. El vehículo colisionó por alcance con un Volkswagen Gacel, dominio TGB 837, en el que se trasladaban dos hombres que fallecieron en el lugar y cuya identidad aún no fue informada oficialmente.

Como consecuencia del impacto, el automóvil Gacel se cruzó de carril y colisionó de frente contra un colectivo de larga distancia de la empresa Plusmar, dominio AA576YA, conducido por Baldomero Ismael Carrasco, oriundo de Morón. El chofer quedó atrapado entre los hierros y falleció minutos después, elevando a tres el número total de víctimas fatales.

En el micro viajaban 37 pasajeros, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados de manera preventiva a la terminal de ómnibus de Monte por personal municipal. El acompañante del conductor, Pablo Soler, de 53 años, también resultó ileso.

Tras el violento impacto, el Volkswagen Gacel se incendió por completo, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas y asegurar la zona. En el lugar trabajaron personal de salud, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del hospital local.

La Ruta Nacional Nº 3 permaneció totalmente cortada durante varias horas y fue habilitada nuevamente al tránsito a las 5:02. La investigación quedó a cargo de la Estación de Policía Comunal de Monte, con intervención de la UFI y el Juzgado Descentralizado Nº 2 de Cañuelas.