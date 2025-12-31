Delicia Florida Laborde Izzi viuda de Nucci (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de diciembre de 2025, a los 98 años de edad. Su hija Laura Nucci; su hijo político Simón García; sus nietos Gastón y Laura García; su nieta política Natalia Zalazar; sus bisnietos Sofía Ricaud y Benjamín García Zalazar; sus hermanos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “B”, comenzando a las 8:00 horas, con responso en capilla ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 31 de diciembre a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Olavarría, vecina del barrio Mariano Moreno, jubilada y pensionada.