Mirta Haydeé Silvestro viuda de Muzzio (Q.E.P.D.)

Falleció en Hinojo el día 31 de diciembre de 2025, a los 80 años de edad. Sus hijos Noelia, Matías y Jorge Muzzio; su hijo político José; sus nietos Alan, Kevin, Laurencio y Emma; sus bisnietos Pilar y Salvador; sus hermanas Olga, Norma y Nélida Silvestro; sus hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en la sala de la localidad de Hinojo, finalizando el miércoles 31 de diciembre a las 14:00 horas, con responso en capilla ardiente, y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Hinojo, vecina de la localidad, jubilada y pensionada.