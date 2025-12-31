Loma Negra distinguió a los deportistas que se destacaron en fútbol y bochas

El pasado lunes por la tarde se llevó a cabo la entrega de presentes a deportistas del Club Loma Negra que se destacaron a lo largo del año en dos disciplinas: fútbol y bochas. Del encuentro participaron el presidente de la institución, Alejandro Gasperini, integrantes de la Comisión Directiva y familiares.

Durante el reconocimiento, Gasperini señaló que “no es un premio, es un presente del club para que sepan que estamos con ustedes y que acompañamos el esfuerzo que hacen todos los días”.

En fútbol, fueron reconocidos los jugadores que representaron al club en selecciones:

Thiago Céspedes

Santino Álvarez

Donato Díaz

En bochas, recibieron su distinción:

Franchesca Sosa Schneider

Camilo Doucede

Desde el Club Loma Negra se felicitó a cada uno de los deportistas y a sus familias por el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo sostenido durante el año, y por representar a la institución con orgullo en ambas disciplinas.