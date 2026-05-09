Imputaron por presuntas estafas al encargado de la sucursal de Casa Silvia en Bolívar

Un hombre de 37 años quedó imputado en el marco de una investigación por presuntas estafas denunciadas por la firma comercial Casa Silvia, cuya sede central se encuentra en Olavarría.

La causa es encabezada por la fiscal Julia María Sebastián, quien delegó tareas investigativas en la Sub DDI Bolívar. En ese contexto, este jueves por la tarde se realizó un allanamiento en la habitación 35 del Hotel La Zamorana, lugar donde reside el acusado.

Según se informó oficialmente, el hombre se desempeñaba como encargado de la sucursal de Bolívar y habría cometido distintas maniobras irregulares mientras estaba al frente del comercio.

De acuerdo al parte policial, la investigación permitió establecer que el imputado habría “desviado fondos de pagos de cuotas de clientes a cuentas propias, como así también habría retirado dinero de caja para sus gastos personales”.

La empresa detectó las irregularidades y reconoció los pagos efectuados por clientes que, según se indicó, “fueron víctimas del manejo defraudatorio” del acusado, quien ya no presta funciones dentro de la firma.

Durante el procedimiento judicial se secuestraron dinero en efectivo, equipos informáticos y teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a peritajes por parte del gabinete especializado de la Sub DDI local.

En tanto, la Fiscalía deberá avanzar en la definición de la situación procesal del imputado y determinar los cargos que afrontará en el marco de la causa.