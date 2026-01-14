Un joven herido tras un choque en Pueblo Nuevo

​Un siniestro vial se produjo este miércoles pasadas las 11 de la mañana en la intersección de las calles Independencia y San Martín, en el barrio Pueblo Nuevo.

​En el lugar, por causas que se intentan establecer, colisionaron una motocicleta Honda de 125 centímetros cúbicos tipo cross y una camioneta Volkswagen Amarok. Como consecuencia del impacto, el joven que circulaba en el rodado menor debió ser asistido y trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» por una ambulancia del servicio de salud pública.

​Personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría trabaja en el sector del accidente, donde el tránsito se encuentra parcialmente asistido. Hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre la gravedad de las heridas sufridas por el motociclista. (En Línea Noticias)