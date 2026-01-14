ARBA definió el calendario 2026: cuándo vencen los impuestos y qué descuentos habrá para quienes paguen en término

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dio a conocer el calendario completo de vencimientos de los impuestos patrimoniales para el año 2026. El esquema incluye al Impuesto Inmobiliario —en sus variantes urbano, rural y complementario—, al Impuesto a los Automotores y a las embarcaciones deportivas o de recreación, e incorpora beneficios para quienes cumplan en tiempo y forma.

El cronograma fue diseñado con el objetivo de brindar previsibilidad a los contribuyentes, facilitar la planificación de pagos y reconocer el buen cumplimiento fiscal mediante importantes bonificaciones.

Cuáles son las primeras fechas clave

El primer vencimiento del año llegará el 19 de febrero, cuando opere la cuota inicial del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para propiedades edificadas como baldías. De esta manera, ARBA dará inicio formal al calendario fiscal 2026.

En tanto, el Impuesto Inmobiliario Rural, tanto en su modalidad anual como en la cuota 1, vencerá el 17 de marzo, una fecha central para el sector agropecuario bonaerense.

Por su parte, el Impuesto a los Automotores comenzará a abonarse desde el 10 de marzo, bajo un esquema mensual, una modalidad que busca distribuir el esfuerzo fiscal a lo largo del año y ofrecer mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.

El calendario también contempla los vencimientos correspondientes a embarcaciones deportivas o de recreación, que forman parte del paquete de impuestos patrimoniales provinciales.

Descuentos y beneficios por cumplir

Además de las fechas, ARBA confirmó que durante 2026 se mantendrán los incentivos para quienes estén al día con sus obligaciones tributarias.

Quienes opten por el pago anual anticipado podrán acceder a un descuento del 15% sobre el monto total del impuesto, siempre que no registren deudas exigibles de períodos anteriores no prescriptos.

A esto se suma la bonificación del 10% por buen cumplimiento, que se aplica sobre cada cuota para quienes mantengan sus pagos al día y abonen en término. Este beneficio es válido para cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Un esquema pensado para ordenar y planificar

Con la publicación del calendario 2026, ARBA busca consolidar un esquema de pagos claro y ordenado, promover el cumplimiento voluntario y reforzar la equidad del sistema tributario provincial. La información anticipada permite a los contribuyentes organizar sus finanzas con mayor previsibilidad y aprovechar los descuentos disponibles.