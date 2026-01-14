Casa Silvia sortea el auto 0KM por su 42° aniversario

Este jueves 15 de enero se llevará adelante el sorteo final de la campaña por el 42° aniversario de Casa Silvia. El evento tendrá lugar a las 17:00 horas en la intersección de las calles Dorrego y 25 de Mayo.

La firma local pondrá en juego un automóvil 0KM y más de 100 millones de pesos en premios. Entre los artículos destacados se encuentran televisores, electrodomésticos, muebles, colchones, bicicletas e indumentaria de marcas líderes.

Desde la organización informaron que el sorteo se realizará ante Escribano Público y contará con la presencia de Martín Dolón. Si bien los interesados pueden asistir de manera presencial, la permanencia en el lugar no es requisito obligatorio para ganar.

Además de la modalidad presencial, el evento será transmitido en directo a través de las redes sociales oficiales de la empresa en Instagram y YouTube.