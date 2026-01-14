“Atardecer de Feria” con más de 90 emprendedores y artesanos

El verano suma una nueva propuesta para disfrutar al aire libre en Olavarría. Este viernes 16 de enero, desde las 19 horas, el Municipio invita a la comunidad a ser parte de una nueva edición de “Atardecer de Feria”, un ciclo que combina producción local, música y gastronomía en un entorno privilegiado de la ciudad.

La actividad se desarrollará frente al Centro Cultural Municipal “San José”, donde más de 90 emprendedores y artesanos desplegarán sus stands con una amplia variedad de productos, consolidando un espacio de impulso a la economía popular y al trabajo local.

Con el Parque Mitre y el Arroyo Tapalqué como marco natural, el lugar se transformará en un punto de encuentro ideal para compartir la tarde y el inicio de la noche. La propuesta se completará con música en vivo, con las presentaciones de Alma de Benjamín y el set de DJ Gever, que aportarán ritmo y clima festivo al atardecer.

Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de un patio de comidas, con foodtrucks y bebidas artesanales, pensado para acompañar la experiencia con opciones gastronómicas para todos los gustos.

“Atardecer de Feria” es organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular, junto a la Subsecretaría de Cultura y Educación, y se presenta como una alternativa ideal para disfrutar del verano en familia o con amigos.