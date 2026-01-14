Elías Quintas desafió a un concejal del PRO: «Por qué no nos cuenta qué hicieron ellos en ocho años por la seguridad»

El flamante secretario de Seguridad de la Municipalidad de Olavarría, Elias Quintas se refirió en las últimas horas a lo que implica que Protección Ciudadana haya adquirido rango de secretaría en el gabinete del intendente municipal, Maximiliano Wesner.

«Que seamos Secretaria conlleva una disposición mayor de recursos», resumió Elias Quintas y señaló que esos recursos serán para prevención y acompañamiento a las dependencias policiales que se encuentran en nuestro Partido.

Elias Quintas destacó la decisión del Intendente Wesner de descentralizar dependencias policiales en distintos puntos de la ciudad. Mencionó los cambios que se dieron en el GAD, en la Policía Motorizada, y la Policía Científica, entre otros.

«Esto lleva a visibilizar los distintos recursos policiales que tiene la ciudad», dijo Quintas.

Quintas destacó además «el abordaje integral» que se ha llevado adelante desde que asumió el Intendente y, entre otras cosas, mencionó la incorporación de 160 de cámaras que fortalecen el Centro Municipal de Monitoreo.

«Nosotros estamos comprometidos en seguir trabajando en el fortalecimiento de la seguridad», resumió Quintas.

En las últimas horas, el concejal Marcelino Quinteros Videla (PRO) fue critico sobre la decisión de darle rango de secretaria al área de Seguridad y al edil, Elías Quintas no dudó en responderle.

«El concejal Marcelino Quinteros pertenece a un espacio político que gobernó la ciudad durante ocho años, por qué no nos cuenta qué hicieron ellos en ocho años por la seguridad de Olavarría. Que no espere que se los diga yo, ellos lo saben. Entonces que cuente su experiencia y si quiere la comparamos que es lo que venimos haciendo nosotros en dos años de gestión y qué hicieron ellos en ocho años de gestión», dijo Elias Quintas en tono desafiante tras las criticas del edil del PRO.