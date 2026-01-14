Vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen reclaman por el exceso de cloro en el agua de red

Una vecina del barrio Hipólito Yrigoyen manifestó su preocupación por el estado del agua de red en el sector de la calle Rufino Fal, entre Muñoz y Leal. Según indicó, el suministro presenta un fuerte olor y sabor a cloro que impide su consumo normal.

Una vecina, residente de la zona, detalló que la situación se agravó durante la jornada de ayer y persiste este miércoles. La vecina señaló que el agua presenta un sabor intenso que genera ardor al ingerirla y manifestó temor por las consecuencias en la salud, especialmente en su caso particular al ser una paciente trasplantada e inmunosuprimida.

De acuerdo con el testimonio brindado, la problemática afecta a otros habitantes de la misma cuadra, quienes coincidieron en notar la alteración en el servicio. El reclamo se localiza a tres cuadras de la zona del Bioparque Municipal «La Máxima», donde los vecinos consumen el agua directamente de la red domiciliaria. (En Línea Noticias)