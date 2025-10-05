Alerta amarilla por vientos fuertes y cierre preventivo de «La Isla»

Desde el mediodía de este domingo Olavarría y la región se encuentran en alerta amarilla por fuertes vientos y, en paralelo, el Municipio determinó el cierre preventivo del paseo «La Isla»

Se indicó que entre las 12 y las 18 el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.

Desde el Municipio se informó que por cuestiones de seguridad y ante la caída de varios arboles se mantendrá cerrado el ingreso a La Isla.