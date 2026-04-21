Alerta naranja para el martes: lluvias fuertes y hasta 110 mm en pocas horas

El Servicio Meteorológico prevé lluvias persistentes e intensas durante toda la mañana y la tarde de este martes 21, con alta probabilidad de acumulados que superen los registros habituales.

Entre las 06:00 y las 18:00 rige nivel naranja. Lo más preocupante es la posibilidad de que caigan volúmenes importantes en períodos breves, lo que puede generar anegamientos y complicaciones en zonas bajas. Los acumulados estimados van de 80 a 110 milímetros, aunque podrían superarse en forma local.

El escenario ya viene preparado desde la noche del lunes, cuando entró en vigencia un nivel amarillo con lluvias de moderada a fuerte intensidad y acumulados de entre 40 y 80 mm.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional