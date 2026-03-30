Asistencia a familias afectadas por las lluvias y operativo hacia Recalde

El Municipio de Olavarría desplegó desde la madrugada del domingo un operativo de asistencia para personas y familias afectadas por las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas.

Durante el mediodía de este lunes se organizó un operativo con destino a Recalde, con la participación de distintas áreas municipales, la Guarnición Ejército Olavarría y Bomberos Voluntarios, con el objetivo de llegar a los sectores más comprometidos.

En ese marco, se trasladaron elementos de primera necesidad como agua potable, colchones, frazadas y otros insumos, que fueron distribuidos tanto en la localidad como en establecimientos rurales de la zona.

En el casco urbano de Recalde, la situación se encontraba normalizada durante la mañana de este lunes, tras tareas que permitieron el escurrimiento del agua acumulada. No obstante, continúan las complicaciones en sectores rurales y caminos de acceso, por lo que se mantiene la recomendación de evitar la circulación.

En paralelo, durante el domingo y este lunes se llevaron adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de canales en distintos puntos de la ciudad. Las tareas se realizaron en los barrios Eucaliptus y Trabajadores, así como en el sector de avenida La Rioja y la Ruta Nacional 226.

Además, continúa la asistencia a familias afectadas dentro del casco urbano de Olavarría, con la entrega de elementos básicos.

La ciudad permanece bajo alerta amarillo por tormentas para la noche del martes y gran parte del miércoles, por lo que se solicita no sacar residuos ni arrojar elementos que puedan obstruir desagües y dificultar el normal escurrimiento del agua.