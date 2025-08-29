Avanza la colocación de nueva luminaria LED en el PIO I

El Municipio de Olavarría lleva adelante la instalación de nueva luminaria LED en el Parque Industrial I, una obra que surge como respuesta pero también como fruto del vínculo permanente que se sostiene con el sector productivo local a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Los trabajos, que se iniciaron en la jornada de este viernes, se prolongarán durante las próximas horas e iluminarán las principales arterias del agrupamiento industrial con el que cuenta nuestro Partido.

Se trata de 28 nuevas luminarias LED, que se instalarán en reemplazo de la antigua iluminación halógena con la que contaba el predio. Son colocadas sobre las calles Los Filos y Las Catalpas, más precisamente los accesos al PIO I por avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) y avenida De los Trabajadores respectivamente.

De acuerdo con lo que se detalló desde la mencionada Secretaría, los trabajos se acordaron con una empresa integrante del Parque Industrial para que lleve a cabo la colocación e instalación de lo que equipos que fueron adquiridos por el Municipio, con una inversión superior a las 6 millones de pesos.

De esta manera, se dota al PIO I de una óptima iluminación que beneficiará no sólo a trabajadores/as, empresarios/as, sino también al a comunidad educativa del Iteco, el Instituto Tecnológico de Olavarría, que posee su sede en pleno corazón de dicho agrupamiento.

Por último, desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se destacó el dialogo y consensos que se vienen logrando tanto con instituciones industriales como el Consorcio del Parque Industrial y la Unión Industrial, en la planificación de trabajos en los distintos Parques Industriales. En ese marco, se recuerda que semanas atrás se realizaron trabajos de limpieza de canales, recambio de luminaria en el ingreso al PIO II, como también en la Zona de Actividades Logísticas.