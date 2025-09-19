Comenzaron a girar las motos en el autódromo de AMCO

Olavarría se prepara para un fin de semana a pura velocidad y adrenalina con la llegada de una nueva fecha del motociclismo nacional. Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, el circuito de la ciudad será el epicentro de la acción, con la participación de las mejores categorías del país.

Entradas y accesos:

La organización ha dispuesto un sistema de entradas para que todos los amantes del deporte motor puedan disfrutar del evento. La entrada general será completamente gratuita durante los tres días, una excelente oportunidad para que las familias olavarrienses se acerquen a vivir la emoción de las carreras.

Para quienes deseen una experiencia más exclusiva, estarán disponibles los Boxes a un costo de $15.000, un pase válido para los tres días del evento. Además, los moteros tendrán un beneficio especial de 2×1 en la compra de sus boxes.

El estacionamiento para autos y camionetas tendrá un costo de $3000 por día, o la opción de un pase por los tres días a $6000, una alternativa más económica para quienes planean asistir todo el fin de semana.

Televisación y categorías:

El evento contará con una amplia cobertura mediática. El día domingo, las carreras serán televisadas en vivo por la señal de cable América Sports, llevando la acción a todo el país. Además, para aquellos que no puedan asistir, habrá transmisión en vivo por YouTube el sábado y el domingo, permitiendo seguir cada detalle desde cualquier lugar.

Las categorías en competencia prometen un espectáculo de alto nivel. Se podrá disfrutar de la destreza de los pilotos en las siguientes categorías: Moto 3, Moto3 Damas, 300 Stock, 300 Pro, 600 Stock, 600 Pro, 700cc, SBK +50, Stock 1000 y SBK 1000.

El evento estará fiscalizado por la Federación Bonaerense de Motociclismo, garantizando la seriedad y el profesionalismo de la competencia. La organización, con más de 40 años de experiencia en la actividad, asegura un fin de semana inolvidable para todos los asistentes.