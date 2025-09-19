Video: Un rayo impacta en una vivienda y causa serios daños materiales

Una familia del barrio Plan Federal de Olavarría se salvó de una tragedia esta mañana, luego de que un rayo impactara de lleno en su vivienda ubicada en Collinet al 4600. El fenómeno ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, mientras sus moradores no se encontraban en el lugar.

Según relataron, el rayo ingresó por la antena de televisión, provocando la explosión del techo. El impacto causó destrozos en el interior de la casa: se quemaron todos los electrodomésticos, estallaron los vidrios y las llaves térmicas, y los revoques se desprendieron. La fuerza de la descarga fue tal que el techo de la propiedad quedó seriamente dañado.

Alertados por los vecinos, los dueños regresaron a su casa y, al ver el caos, pensaron que les habían robado. Sin embargo, se encontraron con un panorama desolador: la casa estaba llena de escombros y polvo. La hija de la propietaria, aún conmocionada, afirmó: «Si estábamos en la casa no lo contábamos».

Inmediatamente, Bomberos Voluntarios acudió al lugar para asistir a la familia y colocó nylon para cubrir el techo y evitar que la lluvia dañara aún más la vivienda. También recibieron ayuda por parte del municipio para gestionar la reconstrucción de los daños.