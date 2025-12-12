La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría incorporó un compresor de alta presión destinado a la recarga de equipos de respiración autónoma (ERA), una herramienta clave para garantizar la seguridad del personal durante intervenciones de riesgo.

El equipo permitirá al Cuerpo Activo recargar los cilindros de aire de manera rápida y eficiente, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorando las condiciones de trabajo de los bomberos.

Esta adquisición forma parte del plan de actualización y fortalecimiento operativo que la institución viene implementando, incorporando equipamiento esencial para optimizar la atención de siniestros y proteger al personal.

La Asociación agradeció a la comunidad y a las entidades colaboradoras por el acompañamiento constante, que hace posible estas mejoras en infraestructura y seguridad.