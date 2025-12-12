Desplazado de la coordinación de la juventud, el libertario Luca Spitale coordinará “Las fuerzas del cielo”

Luca Spitale dejó la coordinación local de la Juventud de La Libertad Avanza y ahora ocupa el rol de referente de “Las Fuerzas del Cielo” en Olavarría.

El movimiento interno se produjo después de que Spitale cuestionara el liderazgo de Sebastián Pareja, horas antes de las elecciones de octubre. Semanas más tarde del exabrupto de Spitale, confirmaron que Blas Chazarreta ocuparía su lugar y quedaría a cargo de la juventud libertaria en la ciudad.

Este jueves, el espacio buscó mostrar unidad. Celeste Arouxet y Guillermo Lascano participaron de una reunión junto a Chazarreta y Spitale.

En el comunicado difundido tras ese encuentro aclararon que Spitale coordina “Las Fuerzas del Cielo” desde septiembre, aunque recién este jueves lo oficializaron.

Durante la reunión definieron líneas de trabajo conjunto y acordaron mecanismos de diálogo y organización. También ratificaron el compromiso con las ideas del presidente Javier Milei. Según explicaron, el objetivo es fortalecer la unidad interna y avanzar en los lineamientos del espacio.