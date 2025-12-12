La Púrpura y la juventud de LLA avanzan en una agenda común de trabajo en Olavarría

La agenda de trabajo conjunta en Olavarría avanzó este lunes cuando la coordinadora de La Púrpura, Daiana Musa, mantuvo una reunión con el nuevo coordinador de Juventud municipal, Blas Chazarreta, para acordar líneas de acción comunes.

Desde el espacio señalaron que la reunión permitió ordenar prioridades y avanzar en acciones comunes. Indicaron también que el trabajo se desarrolla bajo la conducción provincial de Sebastián Pareja.

Además, destacaron la conducción de Juventud de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por la diputada provincial Geraldine Calvella. Mencionaron, a su vez, el acompañamiento del coordinador seccional, Pablo Di Salvo.

Según expresaron, continúan trabajando dentro del rumbo de transformación que lidera el presidente Javier Milei.