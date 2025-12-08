Desplazaron de la coordinación local al joven liberal que criticó a Sebastián Pareja

La Juventud de La Libertad Avanza de Olavarría tiene nuevo coordinador: un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNICEN.

Luca Spitale, el joven liberal y muy allegado a Celeste Arouxet, fue desplazado en las últimas horas de la coordinación local de La Libertad Avanza. Una de las últimas apariciones públicas de Spitale fue para cruzar al Diputado Nacional y líder bonaerense de LLA, Sebastián Pareja.

En octubre pasado, a menos de 24 horas de las elecciones claves en la provincia de Buenos Aires, el reconocido dirigente juvenil de LLA apuntó contra Pareja: «si realmente a Kuka Pareja le importaran las ideas, ya hubiese presentado su renuncia» y además decía: «es un viejo nefasto que cobra del Estado desde el 2005. Toda la estructura de LLA PBA está mal, desde C+L hasta los coordinadores secciónales de juventud que cobran plata del estado.»

Este lunes se conoció que Luca Spitale quedó fuera de la coordinación local de la juventud liberal.

El nuevo coordinador local de la Juventud de LLA es Blas Chazarreta y así se anunció en redes sociales.

Al anunciar el cambio dijeron, «el objetivo es claro: apertura, compromiso y trabajo para que Olavarría sea cada día una ciudad más libre.»

Además lanzaron un gesto de apertura: «Todos los jóvenes olavarrienses son bienvenidos a formar parte de la juventud que cambió la historia de nuestro país y que sigue dando la batalla cultural en cada barrio y en cada espacio.»

En el cierre del mensaje la juventud violeta reafirmó el liderazgo de Javier Milei, Sebastián Pareja y Geraldine Calvella.