La justicia brasileña allana el camino para que Loma Negra vuelva a manos argentinas

Olavarría, Buenos Aires, una decisión de la justicia de Brasil ha dejado a un paso de concretarse el traspaso de control de Loma Negra, la cementera más grande del país y una empresa de vital importancia para Olavarría, que fue su cuna fundacional en 1926.

El Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de San Pablo homologó el plan de reestructuración de InterCement, la compañía brasileña que actualmente posee el 52% de Loma Negra. Esta resolución es considerada un “hito clave” que acerca a Latcem, el consorcio liderado por el empresario argentino Marcelo Mindlin (presidente de Pampa Energía), a tomar el control de la histórica cementera. Latcem está integrado también por Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments.

Importancia para Olavarría



La noticia tiene una relevancia especial para Olavarría, ya que Loma Negra es una de las empresas más emblemáticas y la principal referencia industrial de la ciudad. Lo que ocurre con el control de la compañía impacta directamente en la economía local y en su identidad.

Tras permanecer en manos de capitales brasileños (pertenecientes al grupo Mover, ex Camargo Correa) desde 2005, el inminente cambio de mando implica que Loma Negra, fundada por Alfredo Fortabat y expandida por Amalita Fortabat, volverá a estar bajo control de un consorcio de mayoría argentina.

Los detalles de la operación



La homologación del plan de reestructuración de InterCement recibió el respaldo de más del 99,9% de los acreedores. La propuesta de Latcem incluye una nueva línea de financiamiento destinada a robustecer el capital de trabajo de la empresa y asegurar una transición sin sobresaltos.

Según el consorcio liderado por Mindlin, si bien aún restan las aprobaciones regulatorias en Brasil y la conclusión de procesos judiciales en el exterior, la homologación en San Pablo significa que estos procesos “ya entraron en fase de cierre”.

Los futuros controladores aseguraron que “la estructura del plan garantiza que, durante la transición y hasta la incorporación efectiva de los nuevos accionistas, InterCement y su controlada Loma Negra continúen operando con total normalidad”. Destacaron que, con una estructura de capital más sólida, Loma Negra estará posicionada para una mayor capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo.

Loma Negra lidera el sector cementero en Argentina con una participación cercana al 45 por ciento del mercado. (En Línea Noticias)