Liliana Ruíz Díaz de Ureta «Lili» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 11 de Diciembre de 2025 a los 68 años de edad.
Su esposo Raúl Ureta; sus hijos: Gastón, Lucas, Brian, Sheila y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «E «. Viernes 12/12 de 09:00 a 12:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Sierras Bayas
DÍA Y HORA: Viernes 12/12 a las 12:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Pikelado
Lugar de nacimiento: Buenos AiresActividad que desarrollaba: Jubilada