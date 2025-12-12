Liliana Ruíz Díaz de Ureta  «Lili»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de Diciembre de 2025 a los 68 años de edad.

Su esposo Raúl Ureta; sus hijos: Gastón, Lucas, Brian, Sheila y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «E «. Viernes 12/12 de 09:00 a 12:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Sierras Bayas

DÍA Y HORA: Viernes 12/12 a las 12:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pikelado

Lugar de nacimiento: Buenos AiresActividad que desarrollaba: Jubilada