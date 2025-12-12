Mirta Edith Santanatoglia viuda de Sandoval (Q.E.P.D.)

Necrológicas
MIRTA EDITH SANTANATOGLIA VDA DE SANDOVAL(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12  de Diciembre  de 2025 a los   78  años de edad.

Su compañero de vida: Hugo Cisneros
Su hijo, su nieto, y demás familiares  participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio

RESPONSO: sin responso

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz 

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecina de microcentro

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba:  jubilada docente Escuela Especial 503 y CORIM.

