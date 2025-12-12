Mirta Edith Santanatoglia viuda de Sandoval (Q.E.P.D.)
MIRTA EDITH SANTANATOGLIA VDA DE SANDOVAL(Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 12 de Diciembre de 2025 a los 78 años de edad.
Su compañero de vida: Hugo Cisneros
Su hijo, su nieto, y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio
RESPONSO: sin responso
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecina de microcentro
Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: jubilada docente Escuela Especial 503 y CORIM.