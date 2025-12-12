Edicto sobre prescripcion adquisitiva larga

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría,

Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a SUCESORES DE ELENA SCHWINDT-y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «CARRO DANIELA TATIANA Y OTRO/A C/ SUCESORES DE ZYLA WASZYL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA», Expte OL-1722-2023 situado en la calle Pellegrino N° 3079 de Olavarría, designado catastralmente como CIRC. I, SECCION D, QTA. 96, MANZANA 96f, PARCELA 12b, Partida 39368 Matrícula 473268 (078)- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría,