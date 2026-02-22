Conmemoración de los 107 años del primer despacho de cemento en Sierras Bayas

Fotos gentileza Luis Molina

La asociación Paisaje Cultural Minero, a través del grupo Patrimonio Sierras Bayas (@patrimoniosierrasbayas) , realizó un almuerzo para conmemorar el 107 aniversario del primer despacho de cemento Portland argentino. El evento recordó el hito histórico del 11 de febrero de 1919, cuando salieron desde la localidad las primeras 665 toneladas de material.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron charlas sobre la producción y datos técnicos de la industria. La jornada incluyó la proyección de un documental que detalla la instalación de la primera planta de cemento en la localidad y el impacto que generó en el desarrollo de la zona.

Desde la organización señalaron que el objetivo de la actividad es rememorar el inicio de la industria cementera en Sierras Bayas y la región, destacando la labor de la comunidad obrera en la construcción de la identidad local. Asimismo, los integrantes de la asociación manifestaron la intención de consolidar esta fecha como un momento de conmemoración para toda la familia cementera de Olavarría.

La jornada finalizó con un brindis y el corte de una torta para celebrar el aniversario de la fábrica.



11 de febrero de 1919.

Desde las entrañas de Sierras Bayas salió el primer despacho de Cemento Portland argentino.

No era solo cemento. Era trabajo. Era dignidad.

Era futuro. 665 toneladas que no viajaban solas: llevaban el esfuerzo de hombres y mujeres que entendían que estaban construyendo algo más que material. Construían país.

En esos vagones iba el amanecer de una industria nacional que cambiaría para siempre la historia productiva de la Argentina. Iba el pulso de una comunidad obrera.

Iba el orgullo silencioso de quienes sabían trabajar con las manos y sostener con el cuerpo el progreso.

Hoy, 11 de febrero, no recordamos una fecha.

Recordamos a esas personas.

A los que madrugaban con el silbato.

A los que cargaban polvo y esperanza.

A los que hicieron de la piedra, industria.

Y de la industria, identidad.

Sierras Bayas se forjó. Y cada 11 de febrero nos recuerda que el país también se construye desde el interior, desde el trabajo real, desde comunidades que producen.

Honramos esa memoria. La cuidamos. La transmitimos.

Porque el cemento endurece con el tiempo.

Pero el orgullo… permanece.

Sierras Bayas, orgullosa. Siempre.

