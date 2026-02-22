Daniel Virgilio Masson “Pelado” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de febrero de 2026 a los 58 años de edad. Sus hijas Melina y Julia Masson; la mamá de sus hijas Mariela Petersen; su hermana Laura Masson; su cuñado Marcelo Chojo; sus sobrinas Valeria y Rocio Andersson; su madre Maria Angélica Dumrauf; su papá de corazón Ramón Lorenzato y demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, el día 22 de febrero de 2026 de 18:00 a 21:30. Se rezará responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Municipal de Colonia San Miguel el lunes 23 de febrero de 2026 a las 09:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Colonia San Miguel. Actividad: Contratista rural.