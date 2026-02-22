Agradecimiento del sector rural a Bomberos Voluntarios por los incendios en Olavarría

El Foro de Seguridad Rural Argentino y el sector rural de Olavarría emitieron un comunicado para reconocer la labor de los Bomberos Voluntarios en el control de incendios de campos y pastizales registrados en el partido.

Las entidades destacaron el trabajo realizado por el personal del Cuartel Central de Olavarría y de los destacamentos de Hinojo, Colonia San Miguel, Sierra Chica, Espigas, Sierras Bayas y Loma Negra. Según indicaron, la zona rural atraviesa una temporada crítica de focos ígneos que afectaron la producción y la fauna local.

El mensaje de las instituciones rurales remarcó el esfuerzo de los voluntarios que deben dejar sus hogares y trabajos para enfrentar condiciones extremas en cada intervención. Asimismo, calificaron la labor de los cuerpos de bomberos como un pilar fundamental para contener la problemática actual en el distrito.

Por último, el sector rural realizó un llamado a la comunidad para extremar las medidas de prevención. El comunicado concluye señalando que la responsabilidad ciudadana es la forma de evitar nuevas emergencias y colaborar con el trabajo de los bomberos.